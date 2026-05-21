Quanto mais lugares, melhor? Veja os comboios que a CP pode comprar para a alta velocidade

Está aberto o primeiro concurso da CP para compra de comboios de alta velocidade. A maior novidade do concurso público lançado esta quarta-feira é a data apontada para a chegada da primeira unidade a Portugal — abril de 2031, cumprindo o desejo de passar apenas quatro anos entre a assinatura do contrato e a entrega do primeiro comboio.

Já era conhecido, desde janeiro, que a CP está autorizada pelo Governo a comprar até 20 comboios de alta velocidade para operar nas futuras linhas portuguesas, cuja construção ainda está por começar. O concurso estabelece a compra inicial de 12 automotoras, com opção de comprar mais oito, por um preço base de 504 milhões de euros — 42 milhões por comboio.

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Estas automotoras — comboios como os do serviço Alfa Pendular, sem necessidade de uma locomotiva que impulsione as carruagens — devem ter capacidade para circular a 300 km/h, e ter pelo menos 500 lugares por unidade, detalhes que também já eram conhecidos desde janeiro. Em comparação, os atuais Alfa Pendular têm uma velocidade comercial máxima de 220 km/h e capacidade para 301 passageiros.

Quanto mais lugares, melhor: as novidades do caderno de encargos

O caderno de encargos do concurso — consultado pela Renascença na plataforma de compras públicas — responde a algumas questões até agora em aberto. O mínimo são 500 lugares por comboio, mas a CP valoriza exceder essa capacidade, aumentando a pontuação do concorrente de forma incremental até aos 599 lugares.

Os documentos estabelecem uma preferência clara pela configuração de lugares habitual nos comboios de longo curso, com dois assentos de cada lado do corredor da carruagem na segunda classe.