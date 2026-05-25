Vou poder saber o salário do meu colega? O que muda a partir de 7 de junho

A partir do dia de 7 de junho, tudo vai mudar nas empresas e na forma como são comunicados os salários dos funcionários ou a remuneração durante uma entrevista de emprego.

Neste momento, Portugal não tem uma lei específica em que é prevista a divulgação de informações salariais, mas uma diretiva europeia aprovada em maio de 2023 vai dar a funcionários o direito de saberem quanto é que os seus colegas recebem (em média) e as empresas que não o divulgarem serão alvo de auditorias.

O objetivo da regra criada pela União Europeia é de atingir igualdade de salários entre homens e mulheres e entre pessoas que desempenham uma função igual ou de valor igual.

O prazo de 7 de junho é a data limite para que Portugal transponha a diretiva europeia para lei nacional. Até agora não há proposta de lei do Governo e partidos discutem esta semana no Parlamento o tema. A Renascença questionou o Ministério do Trabalho sobre o estado em que se encontra o dossier e encontra-se à espera de resposta.

A partir do momento em que a proposta de lei do Governo seja aprovada, as obrigações começam a entrar no sistema jurídico nacional.

O que muda nas entrevistas de emprego?

Com esta diretiva, todas as empresas — independentemente da dimensão — ficam obrigadas a incluir informação sobre o salário ou intervalo salarial nos anúncios de emprego.

Além disso, os empregadores não podem questionar os candidatos sobre quanto recebem no atual trabalho ou receberam em antigos empregos, de forma a que desigualdades antigas não possam condicionar propostas salariais.

As empresas também devem informar sobre os níveis remuneratórios da empresa.

O objetivo é reduzir as desigualdades e acabar com a discriminação salarial, principalmente entre homens e mulheres.

E o que muda dentro das empresas?

Com a diretiva europeia que é transposta para Portugal até daqui a duas semanas, os empregadores passam também a ser obrigados a revelar informações sobre a disparidade salarial entre funcionários com a mesma função ou semelhante, por sexo.

Ou seja, a empresa terá de revelar em relatório a média salarial de homens e mulheres que realizam o mesmo tipo de trabalho, além da proporção de trabalhadores masculinos e femininos que recebem um intervalo salarial definido.

Os trabalhadores também vão poder pedir por escrito informações sobre os níveis de remuneração praticados na sua categoria. E a remuneração não inclui apenas o salário base, mas todos os bónus e suplementos, como subsídios, prémios ou horas extraordinárias.

A empresa não irá revelar os salários de funcionários específicos, mas de uma forma agregada, através de média ou mediana.

Caso os trabalhadores peçam a média salarial ou perguntem qual é o seu nível remuneratório, a empresa terá de responder no prazo máximo de dois meses. A empresa terá também de informar os trabalhadores deste direito anualmente.