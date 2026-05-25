Trabalho
Vou poder saber o salário do meu colega? O que muda a partir de 7 de junho
25 mai, 2026 - 17:22 • Diogo Camilo
Diretiva europeia sobre transparência salarial ainda tem de ser transposta para a lei portuguesa, mas obriga as empresas a revelarem o salário ou intervalo salarial nos anúncios de emprego. Grandes empresas vão ter de divulgar a média salarial de cada função num relatório anual e patrões não vão poder impedir trabalhadores de falarem sobre salários.
A partir do dia de 7 de junho, tudo vai mudar nas empresas e na forma como são comunicados os salários dos funcionários ou a remuneração durante uma entrevista de emprego.
Neste momento, Portugal não tem uma lei específica em que é prevista a divulgação de informações salariais, mas uma diretiva europeia aprovada em maio de 2023 vai dar a funcionários o direito de saberem quanto é que os seus colegas recebem (em média) e as empresas que não o divulgarem serão alvo de auditorias.
O objetivo da regra criada pela União Europeia é de atingir igualdade de salários entre homens e mulheres e entre pessoas que desempenham uma função igual ou de valor igual.
O prazo de 7 de junho é a data limite para que Portugal transponha a diretiva europeia para lei nacional. Até agora não há proposta de lei do Governo e partidos discutem esta semana no Parlamento o tema. A Renascença questionou o Ministério do Trabalho sobre o estado em que se encontra o dossier e encontra-se à espera de resposta.
A partir do momento em que a proposta de lei do Governo seja aprovada, as obrigações começam a entrar no sistema jurídico nacional.
O que muda nas entrevistas de emprego?
Com esta diretiva, todas as empresas — independentemente da dimensão — ficam obrigadas a incluir informação sobre o salário ou intervalo salarial nos anúncios de emprego.
Além disso, os empregadores não podem questionar os candidatos sobre quanto recebem no atual trabalho ou receberam em antigos empregos, de forma a que desigualdades antigas não possam condicionar propostas salariais.
As empresas também devem informar sobre os níveis remuneratórios da empresa.
O objetivo é reduzir as desigualdades e acabar com a discriminação salarial, principalmente entre homens e mulheres.
E o que muda dentro das empresas?
Com a diretiva europeia que é transposta para Portugal até daqui a duas semanas, os empregadores passam também a ser obrigados a revelar informações sobre a disparidade salarial entre funcionários com a mesma função ou semelhante, por sexo.
Ou seja, a empresa terá de revelar em relatório a média salarial de homens e mulheres que realizam o mesmo tipo de trabalho, além da proporção de trabalhadores masculinos e femininos que recebem um intervalo salarial definido.
Os trabalhadores também vão poder pedir por escrito informações sobre os níveis de remuneração praticados na sua categoria. E a remuneração não inclui apenas o salário base, mas todos os bónus e suplementos, como subsídios, prémios ou horas extraordinárias.
A empresa não irá revelar os salários de funcionários específicos, mas de uma forma agregada, através de média ou mediana.
Caso os trabalhadores peçam a média salarial ou perguntem qual é o seu nível remuneratório, a empresa terá de responder no prazo máximo de dois meses. A empresa terá também de informar os trabalhadores deste direito anualmente.
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Quais são as datas a reter?
Estas obrigações e a periodicidade com que devem ser revelados varia, consoante o tamanho da empresa. Há três tipos de datas:
- Para empresas com 250 trabalhadores ou mais, a informação salarial deve ser prestada todos os anos, já a partir de 7 de junho do próximo ano (com informação de 2026);
- Para empresas com 150 a 249 trabalhadores, a informação salarial deve ser prestada de três em três anos, já a partir de 7 de junho do próximo ano (com informação de 2026);
- Para empresas com 100 a 149 trabalhadores, a informação salarial deve ser prestada de três em três anos a partir de 7 de junho de 2031, com informação do ano anterior;
- Empresas com menos de 100 trabalhadores também podem ser obrigadas a fornecer informações sobre remunerações;
Com isto, as empresas vão ter de estar alerta já este ano, para a divulgação da informação no ano seguinte.
O que mais está nesta diretiva?
A diretiva que ainda será transposta para legislação nacional refere que o patrão vai ter de justificar progressões de carreira com critérios definidos.
Isto significa que não será possível atribuir níveis de remuneração “caso a caso” para a mesma função, com o empregador a ter de justificar o mesmo com a antiguidade, as competências ou o desempenho do trabalhador.
Consta também da diretiva que a empresa não poderá impedir os trabalhadores de falar sobre salários, mesmo através de cláusulas contratuais de confidencialidade.
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O que acontece se houver diferenças salariais dentro da empresa?
A diretiva europeia prevê que a empresa deva realizar uma auditoria sempre que o relatório salarial revele uma diferença entre os níveis de remuneração médios dos trabalhadores femininos e masculinos de, pelo menos, 5% e o mesmo não consiga ser justificado com “critérios objetivos e neutros” — e se a situação não for corrigida no prazo de seis meses.
A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) já tem desenvolvido algum trabalho sobre a matéria em Portugal. Só no ano passado foram notificadas quase quatro mil empresas por este motivo.
Um ano depois, revelou a a inspetora-geral Maria Fernanda Campos ao Eco em março, só foram aplicadas cerca de 100 sanções por incumprimento.
Em caso de incumprimento, a empresa terá de corrigir diferenças injustificadas num prazo razoável, em cooperação com representantes dos trabalhadores.
Os trabalhadores têm depois o direito de reclamar uma indemnização ou compensação, estando previstas coimas e sanções para as entidades empregadoras que não cumpram com as exigências de igualdade e transparência.
O que falta para a lei entrar em vigor?
A data de 7 de junho é o limite da União Europeia para que a diretiva entre em vigor, mas primeiro é preciso que o Governo transponha a mesma para a legislação portuguesa.
Isso significa que é necessário uma proposta de lei, que será depois votada na Assembleia da República.
A duas semanas do prazo, ainda não deu entrada qualquer proposta no Parlamento. A Renascença questionou o Ministério do Trabalho sobre o estado em que se encontra o dossier e encontra-se à espera de resposta. Ao Expresso, há cerca de duas semanas, fonte oficial do ministério tinha garantido que “tudo se fará para que os prazos de transposição de diretivas sejam cumpridos”.
Para colocar pressão no Governo, várias propostas foram avançadas por diferentes partidos para transpor a diretiva europeia de igualdade salarial entre mulheres e homens.
Propostas do Livre e Bloco de Esquerda foram chumbadas, mas quatro propostas acabaram aprovadas na generalidade e estão agora em comissão — do Chega, PCP, CDS e PAN.
Três delas mencionam a diretiva 2023/970, enquanto a do PCP cita uma lei de 2018 que promove a igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de igual valor. No texto original, o CDS não mencionava a diretiva europeia, alterando-o no dia da votação para incluir a regra.
As quatro propostas vão agora ser discutidas esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.
A partir do momento em que a proposta lei do Governo seja aprovada, as obrigações começam a entrar no sistema jurídico nacional.