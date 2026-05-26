O primeiro Ferrari elétrico em imagens e vídeo. Ferrari acende "Luce" mas perde valor em bolsa

Para ajudar ao choque da eletrificação completa, o Ferrari Luce foi apresentado em cor azul clara — chamada "Azzurro la Plata" —, fugindo às cores tradicionais da marca de Maranello. Mas essas também estão disponíveis, com alguns retoques — o amarelo "Giallo Luce", os vermelhos "Rosso Dino" e "Rosso Fiammante", e o branco "Bianco Artico".

Investidores reprovam aposta nos elétricos

Em resposta ao lançamento, as ações da Ferrari caíram logo na abertura da bolsa. Depois de terminarem a segunda-feira nos 310 euros por ação, o valor em bolsa desceu 7,8% imediatamente, estabilizando uma hora depois em torno de uma perda de 6% esta terça-feira (cada ação valia 290,40 euros pelas 13h de Portugal continental).

A descida de valor faz parte de uma queda registada nas ações da Ferrari desde há um ano, quando o valor por ação era superior a 420 euros. O atual capitalização bolsista da Ferrari é a pior desde outubro de 2023.

O Ferrari Luce é apresentado numa altura em que marcas como a Porsche e a Lamborghini — do mesmo segmento da Ferrari — estão a reduzir a aposta nos carros elétricos, apontado para a baixa procura por estes veículos das marcas desportivas.

As reações nas redes sociais não têm poupado as opções de design da Ferrari, nem a decisão de contratar a LoveFrom. Muitos comentários fazem referência ao passado de Jonathan Ive na Apple.