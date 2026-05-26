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O primeiro Ferrari elétrico em imagens e vídeo. Ferrari acende "Luce" mas perde valor em bolsa

26 mai, 2026 - 13:51 • João Pedro Quesado

Com um preço base de 550 mil euros, o Ferrari Luce tanto tem uma potência superior a mil cavalos como uma mala para competir com os maiores carros do mercado. Barulho não há, nem o aspeto tradicional da Ferrari: a carroçaria esculpida foi trocada por largas curvas, e abriu a porta a críticas generalizadas.

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O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa
O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

A Ferrari lançou o Luce, o primeiro carro totalmente elétrico da marca italiana. A reação não foi a esperada: não só as redes sociais se encheram de críticas e comparações com carros da Nissan, como as ações da empresa caíram pelo menos 6% desde a abertura do mercado esta terça-feira.

O Ferrari Luce foi apresentado na noite de segunda-feira, em Roma, um modelo em desenvolvimento há cinco anos. Desenhado pela LoveFrom, do ex-designer chefe da Apple, Jonathan Ive, o carro não só é o primeiro elétrico da Ferrari, como o primeiro carro com cinco lugares produzido pela empresa de Maranello.

Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari

Com um preço base de 550 mil euros, o Luce tem potência máxima de 1.050 cavalos e velocidade máxima de 310 km/h. Há números mais úteis para o dia a dia: uma bateria com autonomia de 530 km e uma mala com 597 litros de capacidade — o tamanho habitual para modelos do tipo SUV.

O carro tem quatro motores elétricos, um em cada roda. Em conjunto com a bateria, isto faz do Luce o Ferrari mais pesado de sempre, com 2,2 toneladas. Já a falta de som do motor é colmatada ao amplificar, no interior do carro, as vibrações do motor elétrico.

Interior do Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Interior do Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari
Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da Ferrari. Foto: Ferrari

Para ajudar ao choque da eletrificação completa, o Ferrari Luce foi apresentado em cor azul clara — chamada "Azzurro la Plata" —, fugindo às cores tradicionais da marca de Maranello. Mas essas também estão disponíveis, com alguns retoques — o amarelo "Giallo Luce", os vermelhos "Rosso Dino" e "Rosso Fiammante", e o branco "Bianco Artico".

Investidores reprovam aposta nos elétricos

Em resposta ao lançamento, as ações da Ferrari caíram logo na abertura da bolsa. Depois de terminarem a segunda-feira nos 310 euros por ação, o valor em bolsa desceu 7,8% imediatamente, estabilizando uma hora depois em torno de uma perda de 6% esta terça-feira (cada ação valia 290,40 euros pelas 13h de Portugal continental).

A descida de valor faz parte de uma queda registada nas ações da Ferrari desde há um ano, quando o valor por ação era superior a 420 euros. O atual capitalização bolsista da Ferrari é a pior desde outubro de 2023.

O Ferrari Luce é apresentado numa altura em que marcas como a Porsche e a Lamborghini — do mesmo segmento da Ferrari — estão a reduzir a aposta nos carros elétricos, apontado para a baixa procura por estes veículos das marcas desportivas.

As reações nas redes sociais não têm poupado as opções de design da Ferrari, nem a decisão de contratar a LoveFrom. Muitos comentários fazem referência ao passado de Jonathan Ive na Apple.

A decisão de apostar num carro elétrico também não escapa às críticas. Até agora, a Ferrari tinha apenas aproveitado a experiência da Fórmula 1 e do Mundial de Resistência para produzir carros híbridos, com potentes motores elétricos que acrescentavam performance.

As entregas do Ferrari Luce aos clientes devem começar no quarto trimestre de 2026. O diretor executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, tem a expectativa de que metade das encomendas do novo carro seja de novos clientes da Ferrari.

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