Defesa
Portugal duplicou exportações militares em cinco anos. EUA são o maior cliente
27 mai, 2026 - 07:00 • Diogo Camilo
As vendas de material militares por Portugal dispararam nos últimos anos e atingiram os 11 mil milhões de euros em 2024. Drones passaram de inexistentes em 2021 a representar já mais de 20% das exportações.
As exportações de bens militares mais do que duplicaram nos últimos cinco anos, com um peso cada vez maior dos drones, numa altura em que a despesa com Defesa na União Europeia aumenta há 10 anos consecutivos.
Durante três dias, Portugal vai receber algumas das maiores empresas nacionais e internacionais do setor Aeronáutico, Espaço e Defesa, durante os AED Days, em Cascais e Oeiras, com a presença da Airbus, da Lockheed Martin, da Rohde, Indre ou Siemens, para debater e discutir a "realidade geopolítica em constante mutação".
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Em entrevista à Agência Lusa em abril, o presidente do AED Cluster, José Neves, tinha avançado que os setores aeroespacial e de defesa em Portugal exportam 92% do que produzem, com um volume de negócios acima dos 2 mil milhões de euros e cerca de 20 mil postos de trabalho em 2024, com previsão de crescimento de pelo menos 10% no ano passado.
Grande parte desse crescimento deve-se à venda de aeronaves não tripuladas, Em 2021, as exportações de drones eram inexistentes e passaram a representar 18% e 21% do total das exportações de bens com utilização militar em 2024 e 2025, respetivamente.
Estas são conclusões do Boletim Económico do Banco de Portugal publicado em março, que notou também que o crescimento da exportação de bens militares "tem sido superior ao total".
Entre 2021 e 2025, as exportações de bens militares cresceram 121%, mais do que duplicando, enquanto o total cresceu apenas 47% — quase três vezes menos.
Entre os bens estão cinco categorias: equipamento de proteção pessoal, veículos blindados e navios, aeronaves não tripuladas (drones), armas de fogo e suas componentes e munições. A maior parte das exportações são de armas de fogo e depois de equipamento de proteção pessoal, mas os drones já são a terceira categoria mais exportada por Portugal.
O destino? Entre 2021 e 2025, o maior cliente foram os Estados Unidos da América, com 41% das exportações de material militar. Depois seguem-se a Bélgica (14,1%), a França (13,9%), a Espanha (6,8%) e a Ucrânia (5,1%).
Em entrevista à Renascença em março, o presidente da idD Portugal Defence, Ricardo Pinheiro, revelou que as vendas anuais da indústria da defesa voltaram a atingir um novo máximo em 2024, crescendo de 8 mil milhões para quase 11 mil milhões de euros entre 2023 e 2024.
Em 2024, os Estados membros da União Europeia gastaram um total de 343 mil milhões de euros em Defesa e a conta para 2025 está estimada nos 380 mil milhões de euros mas, com o acordo feito com a NATO — que leva países a gastarem cerca de 5% do PIB até meados da década de 2030 —, a fatura do setor pode aumentar significativamente.