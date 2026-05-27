Portugal duplicou exportações militares em cinco anos. EUA são o maior cliente

Entre os bens estão cinco categorias: equipamento de proteção pessoal, veículos blindados e navios, aeronaves não tripuladas (drones), armas de fogo e suas componentes e munições. A maior parte das exportações são de armas de fogo e depois de equipamento de proteção pessoal, mas os drones já são a terceira categoria mais exportada por Portugal.

O destino? Entre 2021 e 2025, o maior cliente foram os Estados Unidos da América, com 41% das exportações de material militar. Depois seguem-se a Bélgica (14,1%), a França (13,9%), a Espanha (6,8%) e a Ucrânia (5,1%).

Em entrevista à Renascença em março, o presidente da idD Portugal Defence, Ricardo Pinheiro, revelou que as vendas anuais da indústria da defesa voltaram a atingir um novo máximo em 2024, crescendo de 8 mil milhões para quase 11 mil milhões de euros entre 2023 e 2024.



Em 2024, os Estados membros da União Europeia gastaram um total de 343 mil milhões de euros em Defesa e a conta para 2025 está estimada nos 380 mil milhões de euros mas, com o acordo feito com a NATO — que leva países a gastarem cerca de 5% do PIB até meados da década de 2030 —, a fatura do setor pode aumentar significativamente.