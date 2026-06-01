Crédito à habitação. Muitas famílias "estão a contactar os bancos para voltar a fixar taxas"

Mas se o valor em dívida for de 200 mil euros, “o valor do aumento da prestação já estará à volta dos 75 euros”.

É mesmo na Euribor a 12 meses que a taxa mais cresceu no último ano, segundo os números do Banco de Portugal.

O que fazer para amortecer impacto?

Para evitar que as subidas previstas tenham um impacto muito grande no orçamento familiar, Natália Nunes afirma que “é fundamental as pessoas saberem muito bem as condições que têm e irem fazendo o acompanhamento dos contratos”.

Por exemplo, se a prestação for revista no mês de agosto, a jurista da DECO aconselha as famílias, através do simulador do Banco de Portugal, a perceber qual “o impacto que este aumento vai ter na prestação”.

Para quem não quer estar sujeito às variações do mercado, deve contatar o banco para renegociar o contrato. “Tem que estar ciente que, se tiver uma taxa variável, está sempre sujeita a estas alterações que podem ser para a Euribor descer ou para subir, e quando sobe já sabe que vai ter um aumento da prestação”, sublinha.

Quem não quer aumentos “pode e deve entrar em contato com uma instituição de crédito, e tentar com a banca negociar alternativas”.