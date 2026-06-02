Trabalho
Lei Laboral terá impacto diferente no setor público e no setor privado
02 jun, 2026 - 06:30 • João Carlos Malta
Especialistas em direito laboral dizem que os trabalhadores do Estado vão também ser abrangidos por parte significativa das medidas propostas pelo Governo, porque grande parte será transposta para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Mas há medidas que não se vão aplicar aos funcionários públicos.
Há várias regras do novo Pacote Laboral que o Governo quer aprovar que se vão aplicar ao setor privado, mas não vão ter transposição para o setor público. Por exemplo, de acordo com a especialista em direito laboral Rita Garcia Pereira, vão ficar de fora questões como a possibilidade de contratação por outsourcing depois de um despedimento coletivo ou a impossibilidade de reintegração após de um despedimento ilegal.
“Não terá aplicação à partida, a não ser que haja alguma alteração também na lei que rege os contratos em funções públicas, a questão da oposição à reintegração [após despedimento ilegal]. Também não terá impacto a questão do outsourcing, imediatamente antes ou imediatamente depois do despedimento coletiva”, exemplifica à Renascença Rita Garcia Pereira, advogada especialista em direto laboral.
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A jurista, que questionada sobre se este novo código terá igual impacto no setor privado e no setor público, afirmou que “mentiria se dissesse que sim”.
No entanto, salienta que a lei que rege os contratos em funções públicas tem várias remissões para o Código de Trabalho e, portanto, “só por isso [as alterações] já impactam” no setor público.
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Por outro lado, sublinha, “já há inúmeros trabalhadores contratados por contrato individual de trabalho aos quais se aplicam as regras vertidas no mesmo Código de Trabalho a trabalhar na Função Pública”.
Por isso, conclui, “não se pode dizer que seja verdade que as alterações ao Código não impactam nos trabalhadores da Função Pública, quer por via indireta, por força das remissões, quer por via direta, porque muitos deles já estão contratados por contrato individual de trabalho”.
E por isso, e para estes trabalhadores integrados fora do regime de contratação coletiva no Estado aplicar-se-á, por exemplo, a questão do banco de horas extraordinário.
Neste aspeto, Luís Gonçalves da Silva, também especialista em direito laboral, concorda que há um conjunto de matérias que, pela sua natureza, “não terão um grande espaço de aplicação na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas”. “Falo especialmente nas questões do outsourcing”, adverte.
O mesmo especialista diz, no entanto, que há aqui grande margem para que também no setor público haja mudanças potenciadas por este documento que sairá do ministério liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho.
“A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas tem um regime especial, mas depois tem uma regra geral que é como se fosse uma regra de espelhos, ou seja, aquilo que não está expressamente previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aplica-se o Código de Trabalho. Portanto, é uma norma de espelho”, avança.
Quais as três medidas com mais impacto?
Em relação às três medidas que mais impacto terão sobre os trabalhadores e a economia, Luís Gonçalves da Silva aponta o banco de horas. Defende que se “aplicado com regras procedimentais e com antecedência necessária é seguramente útil para os empregadores, porque tem a ver com a diminuição de custos, mas pode não ser uma afetação indelével, nomeadamente na conciliação da vida familiar com a vida profissional dos trabalhadores e, portanto, creio que pode ser uma medida relevante e positiva”.
Gonçalves da Silva soma-lhe ainda a “eliminação do outsourcing”. “Faço parte daqueles que nem sequer entendem a razão ter sido implementada [esta regra]", afirma.
“Não era um problema no país e creio que veio criar um problema. Qual é o problema? Uma empresa que quer reposicionar-se do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da atividade principal, se quiser libertar-se de áreas de atividade que não entende como prioritárias e, portanto, tiver de recorrer a um despedimento coletivo, não pode utilizar essas áreas do ponto de vista instrumental”, acrescenta.
O advogado dá o exemplo de uma empresa que tem seguranças e “pretende deixar de ter esse encargo, essa gestão e essa responsabilidade e, portanto, recorre a um despedimento coletivo para extinguir essa área de atividade, que é instrumental, e pretende ir contratar uma empresa de segurança, que, de acordo com a resolução atual, não pode. Creio que é uma entorse à liberdade de iniciativa económica”, defende, acrescentando que “não há dados que demonstrassem em 2023, quando houve essa intervenção, de que havia abusos, e se havia também era uma questão a resolver nos tribunais”.
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Por fim, destaca a secessão da convenção coletiva de trabalho, que julga “poder contribuir a médio prazo para uma dinamização, para uma maior força de atualização desse instrumento”.
No entanto, sublinha que “tudo dependerá muito de como é que, no terreno, os atores laborais vão receber as medidas e como é que vão reagir”.
Já a também especialista em direito laboral, Rita Garcia Pereira, vê outras consequências nas medidas que lhe parecem mais estruturantes e com mais impacto no trabalho e na economia.
A primeira é a da “reintrodução do banco de horas Individual pela quantidade de pessoas que vai passar a estar de novo abrangida por este regime e, portanto, tem um impacto em termos de números muito superior a outras medidas que têm sido apresentadas como vantajosas”.
“A segunda medida, é o aumento da percentagem para que se considere um trabalhador economicamente dependente, que passa de 50% da faturação à mesma entidade para 80% e que retira do pouco que o Código de Trabalho os protege, uma larga fasquia também de trabalhadores economicamente dependentes”.
Por fim, Rita Garcia Pereira assinala a questão da “presunção de laboralidade, que representa um retrocesso quanto aos trabalhadores em plataformas digitais”.
“É até em sentido contrário à diretiva que o Código diz transpor”, remata.
Competitividade vs. precariedade
Resumindo a discussão sobre este Código Laboral à dualidade entre o ganho de competitividade, que o Governo diz que será reforçada, e a precariedade, que os sindicatos determinam como consequência das novas normas, Rita Garcia Pereira afirma estar “mais perto dos sindicatos”.
Justifica-o por não haver “nenhum estudo que comprove que o aumento da precariedade importa condições mais vantajosas para a economia. Perante a ausência de estudos, a resposta só pode ser recusar a precariedade”.
E dá o exemplo de uma pessoa que por força das próximas regras passará a estar contratada ‘ad eterno’ a termo, "não conseguirá atos tão simples como adquirir uma casa própria ou mesmo arrendá-la também sem fiadores”.
Já Luís Gonçalves da Silva não consegue escolher entre lados porque: “A lei nem é um instrumento de competitividade, porque há outros bem mais relevantes, primeiramente o estado em que está a nossa Justiça, nem acho que seja o género de instrumento que irá aumentar, exponenciar a precariedade”.
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“A lei, acima de tudo, faz acertos e corrige alterações feitas na Agenda do Trabalho Digno, que o Governo, como se constata, não acompanha e depois tem naturalmente outras regras, mas creio que há aqui uma hiper-qualificação e adjetivação da lei que me parece, em qualquer dos casos, excessiva. Nem o instrumento milagroso para o bem, nem, eu diria, o instrumento terrível que tudo vai destruir”, resume.
A rua vai falar no Parlamento?
Quando o tema é se a força e dimensão da greve geral de quarta-feira terá reflexo na discussão que se seguirá no Parlamento, ambos os juristas estão de acordo.
“O sucesso ou o insucesso da greve terá sempre efeitos nos atores políticos, em especial daquele que é, em princípio, o interlocutor do Governo, que é o Chega. Portanto, é natural que quem vai intervir nesta matéria não fique aliado do impacto da greve”, enfatiza Luís Gonçalves da Silva.
Já Rita Garcia Pereira afirma que “há um partido que já mudou de opinião sobre a dita proposta e, portanto, estará claramente à espera de ver qual é o impacto da greve geral, para ver qual será a sua reação à proposta do Governo. E refiro-me, obviamente, ao Chega”, remata.
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