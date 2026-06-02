Lei Laboral terá impacto diferente no setor público e no setor privado

“A Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas tem um regime especial, mas depois tem uma regra geral que é como se fosse uma regra de espelhos, ou seja, aquilo que não está expressamente previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aplica-se o Código de Trabalho. Portanto, é uma norma de espelho”, avança.

Quais as três medidas com mais impacto?

Em relação às três medidas que mais impacto terão sobre os trabalhadores e a economia, Luís Gonçalves da Silva aponta o banco de horas. Defende que se “aplicado com regras procedimentais e com antecedência necessária é seguramente útil para os empregadores, porque tem a ver com a diminuição de custos, mas pode não ser uma afetação indelével, nomeadamente na conciliação da vida familiar com a vida profissional dos trabalhadores e, portanto, creio que pode ser uma medida relevante e positiva”.

Gonçalves da Silva soma-lhe ainda a “eliminação do outsourcing”. “Faço parte daqueles que nem sequer entendem a razão ter sido implementada [esta regra]", afirma.

“Não era um problema no país e creio que veio criar um problema. Qual é o problema? Uma empresa que quer reposicionar-se do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da atividade principal, se quiser libertar-se de áreas de atividade que não entende como prioritárias e, portanto, tiver de recorrer a um despedimento coletivo, não pode utilizar essas áreas do ponto de vista instrumental”, acrescenta.

O advogado dá o exemplo de uma empresa que tem seguranças e “pretende deixar de ter esse encargo, essa gestão e essa responsabilidade e, portanto, recorre a um despedimento coletivo para extinguir essa área de atividade, que é instrumental, e pretende ir contratar uma empresa de segurança, que, de acordo com a resolução atual, não pode. Creio que é uma entorse à liberdade de iniciativa económica”, defende, acrescentando que “não há dados que demonstrassem em 2023, quando houve essa intervenção, de que havia abusos, e se havia também era uma questão a resolver nos tribunais”.