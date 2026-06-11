Prestação Social Única: quem tem direito, como vai funcionar e o que muda nos apoios sociais

A criação da Prestação Social Única (PSU) foi anunciada por Luís Montenegro, depois de aprovada em Conselho de Ministros, e promete juntar 13 diferentes apoios sociais num só, de maneira a simplificar processos.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, garante que a PSU vem “dar condições de vida a todas as pessoas”, mas surgem dúvidas sobre as condições de acesso, que podem deixar de fora alguns grupos de pessoas vulneráveis. Além disso, ainda não tem um valor definido.

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Entre as prestações agregadas estão 13 diferentes apoios não contributivos, como o Rendimento Social de Inserção (RSI), a pensão de viuvez, o subsídio social de desemprego ou a pensão social de velhice.

A discussão sobre a medida arranca esta sexta-feira, 12 de junho, no Parlamento. O Chega já admitiu viabilizar na generalidade a proposta se o PSD aceitar incluir sete condições que o partido considera "fundamentais" na especialidade, como por exemplo um "regime diferenciado de acesso a apoios sociais para cidadãos estrangeiros".

O que é a PSU? E o que muda?

A Prestação Social Única é um apoio que junta 13 pensões sociais não contributivas que já existem num único subsídio. Em vez de receberem vários subsídios separados, os beneficiários terão direito a uma única prestação que agrupa todos os valores.

A reforma é um dos últimos passos para que Portugal desbloqueie o último financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem de estar concluída até 31 de agosto, para que não se percam 620 milhões de euros em fundos europeus.

O principal objetivo da criação da PSU é a diminuição do número de fraudes, ao mesmo tempo que incentiva o regresso ao mercado de trabalho.

A Renascença questionou o Ministério do Trabalho sobre como vai funcionar a Prestação Social Única, mas não recebeu qualquer resposta.

Quais são os apoios incluídos?

Na Prestação Social Única estão incluídos 13 apoios que serão substituídos por um só que agrega todos:

Pensão social de velhice;

Pensão social de invalidez especial;

Pensão de viuvez;

Pensão de orfandade;

Complemento extraordinário de solidariedade;

Subsídio social de desemprego;

Rendimento social de inserção;

Subsidio social por risco clínico durante a gravidez;

Subsídio social por interrupção da gravidez;

Subsídio social por risco clínico durante a gravidez;

Subsidio social por adoção;

Subsídio social parental inicial;

Subsídio social por necessidade de deslocação a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para realização de parto.

Todas estas são não contributivas. De fora ficam apoios como o abono de família, outros apoios para idosos como o Complemento Solidário para Idosos, benefícios fiscais ou apoios à habitação.