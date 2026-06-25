Acabou o trabalho social obrigatório? O que se sabe do acordo PS/PSD sobre a Prestação Social Única

Quem será obrigado ao trabalho social?

O PS começou por dizer que tinha garantido que o "trabalho social não é obrigatório", através de Eurico Brilhante Dias. Mas ao mesmo tempo, Hugo Soares vincou que este ponto "não seria facultativo", apontando à "atividade de solidariedade social de três horas por dia".

No fim, segundo um comunicado do Grupo Parlamentar do PS e assinado também pelo PSD, a necessidade de trabalho social será avaliada "caso a caso" e poderá levar à perda do apoio.

Na proposta de alteração consensualizada entre ambos, "os beneficiários em idade ativa devem ter disponibilidade para percursos de formação profissional ou educação, procurar ativamente emprego e aceitar emprego conveniente ou serem chamados à atividade solidária social, no quadro dos planos individuais de inserção e sempre adequados às suas condições e circunstâncias pessoais e familiares".

De fora ficam "as pessoas com incapacidade certificada através de atestado médico de incapacidade multiuso igual ou superior a 80%, bem como as pessoas cuja situação clínica ou funcional seja declarada incompatível com essas atividades, devendo os titulares de incapacidade entre 60% e 79% ser objeto de avaliação individual de compatibilidade".

Na anterior proposta, não havia menção às "condições pessoais e familiares", obrigando beneficiários a participar em atividades de solidariedade social até a um limite de 15 horas semanais.

Quem não cumprir as regras, perde o direito a receber a Prestação Social Única.

No entanto, a disponibilidade para trabalho social já está prevista na lei desde a criação do Rendimento Social de Inserção, com os beneficiários a terem de "assumir o compromisso, formal e expresso, de celebrar e cumprir o contrato de inserção legalmente previsto" para "disponibilidade ativa para o trabalho, para a formação ou para outras formas de inserção que se revelem adequadas".

E já não há canal de denúncias?

Não, por acordo do PS com o PSD, com o artigo em questão a ter sido chumbado com votos contra de todas as bancadas, com exceção de Chega, IL e CDS, que se abstiveram.

Este canal previa a comunicação de situações de fraude, abuso ou acesso indevido à PSU, com a previsão da criação de uma equipa responsável pelo canal de denúncias.