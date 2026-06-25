Segurança Social
Acabou o trabalho social obrigatório? O que se sabe do acordo PS/PSD sobre a Prestação Social Única
25 jun, 2026 - 14:33 • Diogo Camilo
A medida, que junta 13 apoios sociais num só subsídio, está prestes a ser aprovada no Parlamento. O acordo entre PS e PSD alterou regras-chave da proposta, incluindo o fim do canal de denúncias e mudanças no trabalho social e no valor dos apoios, que passam a ser decididos “caso a caso”.
A Prestação Social Única (PSU), que vai juntar 13 subsídios e apoios sociais num só, vai ser votada esta quinta-feira na generalidade e deverá ser aprovada após acordo entre PSD e PS, com cedências dos dois lados.
Entre as mudanças, os deputados do Parlamento aprovaram a necessidade de cidadãos de fora da União Europeia terem de residir em Portugal durante pelo menos um ano. Cai também o canal de denúncias que estava previsto na proposta de lei do Governo e, afinal, os valores da PSU serão calculados através de decreto, com o Parlamento e o Presidente da República a terem uma palavra a dizer.
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Como foi conseguido o acordo?
Para aprovar a Prestação Social Única, o PSD precisava de apoios. CDS e IL votam ao lado do partido do Governo, mas faltava o voto favorável do Chega ou do PS.
O Chega votou contra, ao lado dos partidos mais à esquerda — Livre, PCP e Bloco —, enquanto o PS impôs várias condições para aprovar o sistema.
Entre elas estão a eliminação do canal de denúncias e da obrigatoriedade do trabalho social, além de dúvidas sobre o valor de referência para atribuição da prestação.
Parlamento
PS vai viabilizar Prestação Social Única sem canal de denúncias e trabalho obrigatório
"O trabalho dito obrigatório deixará de ser obriga(...)
Quem será obrigado ao trabalho social?
O PS começou por dizer que tinha garantido que o "trabalho social não é obrigatório", através de Eurico Brilhante Dias. Mas ao mesmo tempo, Hugo Soares vincou que este ponto "não seria facultativo", apontando à "atividade de solidariedade social de três horas por dia".
No fim, segundo um comunicado do Grupo Parlamentar do PS e assinado também pelo PSD, a necessidade de trabalho social será avaliada "caso a caso" e poderá levar à perda do apoio.
Na proposta de alteração consensualizada entre ambos, "os beneficiários em idade ativa devem ter disponibilidade para percursos de formação profissional ou educação, procurar ativamente emprego e aceitar emprego conveniente ou serem chamados à atividade solidária social, no quadro dos planos individuais de inserção e sempre adequados às suas condições e circunstâncias pessoais e familiares".
De fora ficam "as pessoas com incapacidade certificada através de atestado médico de incapacidade multiuso igual ou superior a 80%, bem como as pessoas cuja situação clínica ou funcional seja declarada incompatível com essas atividades, devendo os titulares de incapacidade entre 60% e 79% ser objeto de avaliação individual de compatibilidade".
Na anterior proposta, não havia menção às "condições pessoais e familiares", obrigando beneficiários a participar em atividades de solidariedade social até a um limite de 15 horas semanais.
Quem não cumprir as regras, perde o direito a receber a Prestação Social Única.
E já não há canal de denúncias?
Não, por acordo do PS com o PSD, com o artigo em questão a ter sido chumbado com votos contra de todas as bancadas, com exceção de Chega, IL e CDS, que se abstiveram.
Este canal previa a comunicação de situações de fraude, abuso ou acesso indevido à PSU, com a previsão da criação de uma equipa responsável pelo canal de denúncias.
Explicador PSU
Prestação Social Única: quem tem direito, como vai funcionar e o que muda nos apoios sociais
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E quem tem direito?
Os requisitos, em princípio, serão os mesmos que estavam na proposta de lei, com uma ligeira diferença:
- Ter residência em território nacional;
- Devem ser cidadãos nacionais ou de países da União Europeia;
- Se forem de outros países, devem residir no país há pelo menos um ano;
- Não estar a cumprir pena de prisão ou em prisão preventiva;
- Não beneficiar de apoios sociais em estatuto de asilo ou refugiado;
- Ter passado pelo menos um ano entre o fim do contrato de trabalho e o pedido do apoio;
- Não estar desempregado por iniciativa própria ou justa causa, com exceção para vítimas de violência doméstica;
E a diferença: ter valor de património mobiliário e de bens móveis (conta bancária, carro ou mota) igual ou inferior a 32.227,80 euros (o equivalente a 60 vezes o valor do IAS).
Na anterior proposta, o limite era de 16.113,90 euros (o equivalente a 30 vezes o valor do IAS).
Isto significa que, por exemplo, o limite para quem se candidata ao RSI continua o mesmo.
Como rendimentos do agregado familiar são considerados os rendimentos de trabalho, rendimentos prediais, rendimentos de capitais e outras prestações sociais e benefícios já atribuídos, como acesso a habitação social. E o património inclui o património imobiliário e bens móveis registados, como automóveis.
Qual o valor da Prestação Social Única?
Havia uma incógnita sobre este ponto desde o início, já que o Governo não revelou o valor de referência da nova prestação social.
Num acordo com o PSD, o PS terá garantido que o valor "não será mais desfavorável que o do regime anterior".
E, em vez de ser fixado por portaria como previsto inicialmente, o valor inicial será fixado através de Decreto-Lei, permitindo o escrutínio pelo Parlamento e pelo Presidente da República.
A prestação será financiada pelo Orçamento do Estado, por se tratar de um apoio não contributivo, e será gerida pelo Instituto da Segurança Social, com acompanhamento dos núcleos locais de inserção, autarquias, Instituto do Emprego e Formação Profissional e outros serviços públicos.
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