O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

A idade não é tudo, no entanto. Há comboios mais velhos com melhores índices de fiabilidade — como acontece com os comboios urbanos utilizados em Lisboa, principalmente na Linha de Sintra até à estação de Oriente, que são do início da década de 1990. E as carruagens compradas à Renfe em 2020, e entretanto recuperadas pela CP, têm sofrido alguns problemas com o ar condicionado tanto na Linha do Minho como no serviço Intercidades.

É um problema só português?

Não. A SNCF, operadora pública francesa, cancelou mais de 70 comboios Intercités em junho. Não só estes comboios fazem um serviço semelhante ao Intercidades da CP, como utilizam carruagens semelhantes às utilizadas pela CP no Intercidades — de nome Corail, construídas pela Sorefame sob licença.

A justificação da SNCF Voyageurs foi precisamente de que os cancelamentos serviam para "prevenir potenciais falhas de ar condicionado", já que o desenho mais antigo das unidades "não assegura a mesma robustez que nos comboios mais recentes". As carruagens francesas são de 1975, enquanto as utilizadas no Intercidades são de 1985 e passaram por uma renovação em 2005.

No final de junho, também a operadora pública da Bélgica, a SNCB, decidiu cancelar 100 comboios por dia devido às altas temperaturas, afetando principalmente comboios mais velhos (sem ar condicionado). Também houve suspensão de comboios por algumas operadoras no Reino Unido.

Que problemas traz o calor à ferrovia?

Não se trata apenas de ar condicionado. Como tudo, as infraestruturas do sistema ferroviário foram construídas a pensar num clima que se tem alterado progressivamente, para extremos de temperaturas que já não são realistas.

O caso do isolamento derretido junto aos carris do metro de Leipzig é simbólico de um problema potencialmente perigoso: as altas temperaturas levam à expansão do aço, podendo provocar deformações nos carris. Em casos extremos, a deformação pode fazer a via desprender-se do balastro (as pedras por debaixo dos carris) e curvar-se de tal forma que a circulação tem de ser parada.

Uma solução utilizada em Itália e na Inglaterra para prevenir este efeito é pintar de branco as laterais dos carris — o que faz refletir luz solar e, assim reduz a temperatura dos carris.

Outro problema pode estar na catenária, o cabo acima da linha que fornece energia elétrica aos comboios. O calor pode fazer estes cabos dilatar e começar a descair, inviabilizando a circulação.