Ferrovia
O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave
03 jul, 2026 - 17:42 • João Pedro Quesado
Os eventos de calor extremo causam problemas também na ferrovia: a partir dos 40 graus Celsius, é mais difícil o ar condicionado manter uma temperatura confortável dentro dos comboios. Os desafios também chegam aos carris e a outras partes do sistema ferroviário.
Portugal juntou-se, esta sexta-feira, ao clube de países em que os comboios são afetados pelo calor extremo. A CP suprimiu seis serviços do Intercidades "para minimizar o impacto da vaga de calor e garantir a segurança e o conforto dos passageiros".
O comunicado da empresa pública dá pistas para o motivo por detrás desta decisão: "Esta medida preventiva visa reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem", diz a empresa, indicando que o motivo serão problemas no funcionamento do ar condicionado com as altas temperaturas sentidas desde quinta-feira.
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Por esse motivo, a CP suprimiu comboios Intercidades nas horas de maior calor entre Lisboa e Guarda, Porto e Faro. Além disso, procedeu ao "bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos".
O ar condicionado dos comboios não aguenta a onda de calor?
O sistema de ar condicionado dos comboios devia aguentar a onda de calor, pelo menos de acordo com o engenheiro mecânico José Maria André. "Tipicamente, os sistemas estão dimensionados para funcionar mesmo com temperaturas exteriores elevadas", diz o professor do Instituto Superior Técnico à Renascença. "O problema é que, por vezes, os sistemas são antigos, e a manutenção não é muito fácil".
"Os comboios utilizam modelos que são específicos dos comboios, as peças sobresselentes e uma série de componentes são produzidos por empresas muito específicas, portanto, são muito caros e difíceis de conseguir", explica José Maria André, investigador de tecnologias na área dos transportes.
"As unidades de ar condicionado dos comboios são análogas às dos ciclos frigoríficos domésticos, ou dos automóveis, ou dos autocarros, e, de facto, têm uma gama de funcionamento que não pode ser ultrapassada."
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Qual é a temperatura limite?
"Para cima de 40" graus Celsius, indica o engenheiro mecânico. "Mas é evidente que precisa de tudo estar a funcionar corretamente", ressalva, o que significa manter os níveis de fluídos de refrigeração e todas as peças a funcionar.
A questão é a capacidade de refrigeração dos sistemas quando as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius fora do comboio. As normas europeias de padronização destes sistemas estabelecem um intervalo de temperaturas a manter no interior das carruagens, e apontam que, com 40 graus Celsius de temperatura ambiente, o interior do comboio deverá estar, no máximo, a 30 graus.
Uma situação de calor semelhante à atual, vivida em agosto de 2018, levou a CP a suspender a venda de bilhetes para os comboios do serviço Alfa Pendular. O jornal Público escreveu então que, "quando a temperatura exterior é de 40 graus, o ar condicionado do Alfa consegue manter o interior a 28 graus". A partir daí, a capacidade de refrigeração reduz-se — principalmente se o comboio estiver cheio, como é habitual a uma sexta-feira.
Também houve problemas com o ar condicionado de comboios Alfa Pendular em 2022, durante outra onda de calor.
Os comboios portugueses não aguentam este calor?
Os comboios Alfa Pendular são dos mais recentes entre o material circulante da CP, que recebeu pela última vez comboios verdadeiramente novos — os atuais urbanos do Porto — em 2002. Os Alfa Pendular entraram ao serviço em 1999, e passaram pela renovação de meia vida entre 2016 e 2018.
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A idade não é tudo, no entanto. Há comboios mais velhos com melhores índices de fiabilidade — como acontece com os comboios urbanos utilizados em Lisboa, principalmente na Linha de Sintra até à estação de Oriente, que são do início da década de 1990. E as carruagens compradas à Renfe em 2020, e entretanto recuperadas pela CP, têm sofrido alguns problemas com o ar condicionado tanto na Linha do Minho como no serviço Intercidades.
É um problema só português?
Não. A SNCF, operadora pública francesa, cancelou mais de 70 comboios Intercités em junho. Não só estes comboios fazem um serviço semelhante ao Intercidades da CP, como utilizam carruagens semelhantes às utilizadas pela CP no Intercidades — de nome Corail, construídas pela Sorefame sob licença.
A justificação da SNCF Voyageurs foi precisamente de que os cancelamentos serviam para "prevenir potenciais falhas de ar condicionado", já que o desenho mais antigo das unidades "não assegura a mesma robustez que nos comboios mais recentes". As carruagens francesas são de 1975, enquanto as utilizadas no Intercidades são de 1985 e passaram por uma renovação em 2005.
No final de junho, também a operadora pública da Bélgica, a SNCB, decidiu cancelar 100 comboios por dia devido às altas temperaturas, afetando principalmente comboios mais velhos (sem ar condicionado). Também houve suspensão de comboios por algumas operadoras no Reino Unido.
Que problemas traz o calor à ferrovia?
Não se trata apenas de ar condicionado. Como tudo, as infraestruturas do sistema ferroviário foram construídas a pensar num clima que se tem alterado progressivamente, para extremos de temperaturas que já não são realistas.
O caso do isolamento derretido junto aos carris do metro de Leipzig é simbólico de um problema potencialmente perigoso: as altas temperaturas levam à expansão do aço, podendo provocar deformações nos carris. Em casos extremos, a deformação pode fazer a via desprender-se do balastro (as pedras por debaixo dos carris) e curvar-se de tal forma que a circulação tem de ser parada.
Uma solução utilizada em Itália e na Inglaterra para prevenir este efeito é pintar de branco as laterais dos carris — o que faz refletir luz solar e, assim reduz a temperatura dos carris.
Outro problema pode estar na catenária, o cabo acima da linha que fornece energia elétrica aos comboios. O calor pode fazer estes cabos dilatar e começar a descair, inviabilizando a circulação.
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