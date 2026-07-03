O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

Portugal juntou-se, esta sexta-feira, ao clube de países em que os comboios são afetados pelo calor extremo. A CP suprimiu seis serviços do Intercidades "para minimizar o impacto da vaga de calor e garantir a segurança e o conforto dos passageiros". O comunicado da empresa pública dá pistas para o motivo por detrás desta decisão: "Esta medida preventiva visa reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem", diz a empresa, indicando que o motivo serão problemas no funcionamento do ar condicionado com as altas temperaturas sentidas desde quinta-feira. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Por esse motivo, a CP suprimiu comboios Intercidades nas horas de maior calor entre Lisboa e Guarda, Porto e Faro. Além disso, procedeu ao "bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos". O ar condicionado dos comboios não aguenta a onda de calor? O sistema de ar condicionado dos comboios devia aguentar a onda de calor, pelo menos de acordo com o engenheiro mecânico José Maria André. "Tipicamente, os sistemas estão dimensionados para funcionar mesmo com temperaturas exteriores elevadas", diz o professor do Instituto Superior Técnico à Renascença. "O problema é que, por vezes, os sistemas são antigos, e a manutenção não é muito fácil". "Os comboios utilizam modelos que são específicos dos comboios, as peças sobresselentes e uma série de componentes são produzidos por empresas muito específicas, portanto, são muito caros e difíceis de conseguir", explica José Maria André, investigador de tecnologias na área dos transportes. "As unidades de ar condicionado dos comboios são análogas às dos ciclos frigoríficos domésticos, ou dos automóveis, ou dos autocarros, e, de facto, têm uma gama de funcionamento que não pode ser ultrapassada."

Qual é a temperatura limite? "Para cima de 40" graus Celsius, indica o engenheiro mecânico. "Mas é evidente que precisa de tudo estar a funcionar corretamente", ressalva, o que significa manter os níveis de fluídos de refrigeração e todas as peças a funcionar. A questão é a capacidade de refrigeração dos sistemas quando as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius fora do comboio. As normas europeias de padronização destes sistemas estabelecem um intervalo de temperaturas a manter no interior das carruagens, e apontam que, com 40 graus Celsius de temperatura ambiente, o interior do comboio deverá estar, no máximo, a 30 graus. Uma situação de calor semelhante à atual, vivida em agosto de 2018, levou a CP a suspender a venda de bilhetes para os comboios do serviço Alfa Pendular. O jornal Público escreveu então que, "quando a temperatura exterior é de 40 graus, o ar condicionado do Alfa consegue manter o interior a 28 graus". A partir daí, a capacidade de refrigeração reduz-se — principalmente se o comboio estiver cheio, como é habitual a uma sexta-feira. Também houve problemas com o ar condicionado de comboios Alfa Pendular em 2022, durante outra onda de calor. Os comboios portugueses não aguentam este calor? Os comboios Alfa Pendular são dos mais recentes entre o material circulante da CP, que recebeu pela última vez comboios verdadeiramente novos — os atuais urbanos do Porto — em 2002. Os Alfa Pendular entraram ao serviço em 1999, e passaram pela renovação de meia vida entre 2016 e 2018.