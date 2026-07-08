Em três anos entraram em Portugal mais de 1.400 milhões de litros de combustível ilegal

Nestes três anos o regulador cobrou 100 milhões de euros em penalizações às operadoras, por irregularidades na importação, o que demonstra a dimensão do incumprimento. Os autores defendem que desvirtua a informação prestada sobre a incorporação de biocombustíveis e a manutenção de reservas obrigatórias.

Estes “volumes não declarados têm impacto direto na liquidação do ISP e do IVA, bem como no cumprimento das obrigações de incorporação de biocombustíveis e de constituição de reservas obrigatórias, revelando vulnerabilidades estruturais nos mecanismos declarativos e regulatórios atualmente existentes”, lê-se no relatório.

Em última análise, estas irregularidades põem em causa o cumprimento das metas ambientais, provocam distorções na concorrência e ameaçam a segurança energética.

Os autores descrevem um “padrão consistente com fragilidades sistémicas cuja mitigação requer uma resposta integrada ao nível declarativo e regulamentar”.

A associação que representa o setor recomenda melhorias nos processos declarativos, no cruzamento de informações e na liquidação dos impostos, com a harmonização da legislação com Espanha e o reforço de sanções. Os operadores com infrações devem ser excluídos de concursos públicos. Pede ainda o reforço da monitorização e rastreabilidade das operações, com maior coordenação entre reguladores, e a atualização das reservas obrigatórias.