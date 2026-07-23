Aves ou figuras históricas, o que prefere para as novas notas de euro?

Uma destas propostas será selecionada para emissão e vai circular pelo mundo.

Até 21 de setembro, todos os europeus estão convidados a escolherem a imagem que querem ver nas novas notas de euro, numa votação que decorre no site do Banco Central Europeu.

Uma consultora independente vai também lançar um questionário, junto de uma amostra representativa de cidadãos de todo o espaço europeu, para apurar que proposta preferem.

No final do ano, o BCE irá escolher a nova imagem das notas de euro, com base nos dois inquéritos, nas conclusões do júri independente e em características técnicas.

As novas notas não mudam apenas de imagem, vão também incorporar “novas medidas de segurança, para uma melhor autenticação e acessibilidade, incluindo para os cidadãos invisuais”, garante o BCE.

Outro objetivo é reduzir a pegada ambiental, reforçando a durabilidade e a utilização de materiais e processos mais sustentáveis.

“A reformulação das notas de euro faz parte de um esforço contínuo do Eurosistema, para garantir que o dinheiro continua a ser um meio de pagamento seguro, eficiente e familiar, preservando a liberdade dos cidadãos para escolherem o modo de pagamento”, diz um dos membros da direção do BCE, Piero Cipollone.

A nova série de notas de euro deverá entrar em circulação nos próximos anos, mas isto não excluí as notas que estão agora em utilização. A nova série vai circular juntamente com as séries anteriores.