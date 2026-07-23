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Aves ou figuras históricas, o que prefere para as novas notas de euro?
23 jul, 2026 - 20:40 • Sandra Afonso
O Banco Central Europeu revelou esta quinta-feira as 10 propostas finais para as novas notas de euro. Os cidadãos podem escolher até 21 de setembro a imagem que querem levar na carteira.
Os euros que trazemos na carteira vão mudar de rosto e já estão selecionadas as 10 propostas finais para a imagem das novas notas, que “são mais do que um meio de pagamento, são uma das expressões mais tangíveis da Europa”, disse esta quinta-feira a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.
Esta é a primeira vez, desde que foram emitidas as notas de euro, no início do século, que são redesenhados todos os valores em circulação.
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As propostas dividem-se em dois temas: “cultura europeia” e “rios e aves”. Foram selecionadas por um júri independente, que reuniu cinco opções para cada um dos temas.
O BCE recebeu mais de 1.200 candidaturas. Entre elas, foram selecionados 25 designers gráficos que foram convidados a desenhar propostas para um dos temas. Os finalistas foram escolhidos por um júri composto por 21 especialistas de diferentes áreas, entre elas o desenho gráfico, comunicação, neurociência e história.
Cada proposta inclui 12 desenhos, para o rosto e verso das notas de 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euros.
No tema “cultura europeia”, encontra seis personalidades no rosto das notas: Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci e Bertha von Suttner (por ordem crescente de valor facial). No verso estão representações de cidadãos em espaços públicos, em atividades relacionadas com a figura que ilustra a nota.
No tema “Rios e Aves”, são retratadas seis espécies: a trepadeira-dos-muros, o guarda-rios, abelharucos, alfaiate, a cegonha branca e o ganso-patola. Surgem junto a leitos de água, que podem ser rios, cascatas ou vales e sobre o mar.
Uma destas propostas será selecionada para emissão e vai circular pelo mundo.
Até 21 de setembro, todos os europeus estão convidados a escolherem a imagem que querem ver nas novas notas de euro, numa votação que decorre no site do Banco Central Europeu.
Uma consultora independente vai também lançar um questionário, junto de uma amostra representativa de cidadãos de todo o espaço europeu, para apurar que proposta preferem.
No final do ano, o BCE irá escolher a nova imagem das notas de euro, com base nos dois inquéritos, nas conclusões do júri independente e em características técnicas.
As novas notas não mudam apenas de imagem, vão também incorporar “novas medidas de segurança, para uma melhor autenticação e acessibilidade, incluindo para os cidadãos invisuais”, garante o BCE.
Outro objetivo é reduzir a pegada ambiental, reforçando a durabilidade e a utilização de materiais e processos mais sustentáveis.
“A reformulação das notas de euro faz parte de um esforço contínuo do Eurosistema, para garantir que o dinheiro continua a ser um meio de pagamento seguro, eficiente e familiar, preservando a liberdade dos cidadãos para escolherem o modo de pagamento”, diz um dos membros da direção do BCE, Piero Cipollone.
A nova série de notas de euro deverá entrar em circulação nos próximos anos, mas isto não excluí as notas que estão agora em utilização. A nova série vai circular juntamente com as séries anteriores.