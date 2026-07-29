Automóveis. Fabricantes portugueses anteveem despedimentos com encolhimento das grandes marcas europeias

“O crescimento do mercado chinês obviamente que tem um efeito sobre este efeito sobre a queda no mercado europeu, sobretudo porque há uma perda de quota para os construtores nacionais na China e também há o crescimento da procura de veículos chineses na Europa”, acrescenta o presidente da associação de fabricantes.

“Não nos podemos esquecer que a quota de mercado de veículos chineses neste momento já está acima de 10% na Europa e, portanto, tem efeitos muito perversos sobre a atividade automóvel na Europa”, concretiza.

Indústria em transformação e ebulição

Já o presidente da ACAP, Associação Automóvel de Portugal, Hélder Barata Pedro, em declarações à Renascença, começa por dizer que a indústria automóvel europeia está, como é conhecido, a passar por um progresso de grande transformação. Uma situação que se arrasta devido a vários fatores: a pandemia e a crise dos semicondutores, na altura, com a rutura das cadeias de abastecimento.

“Viu-se a dependência que a indústria europeia tem, e concretamente a indústria automóvel, das cadeias de valor que estão ao Oriente, sobretudo na Ásia, incluindo o Sudeste Asiático”, reflete, concluindo que essa crise, está a repercutir-se, neste momento, “com grandes reestruturações ao nível de alguns grupos da indústria automóvel, que estão a reposicionar a sua produção”.