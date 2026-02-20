"Estado tem de dar o exemplo" na recuperação do património, diz ministra

Sem a ajuda dos privados será difícil ao Estado recuperar o património cultural afetado pelo mau tempo, reconhece a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, em declarações ao programa Ensaio Geral da Renascença.

Há mais de uma centena de equipamentos com danos, alguns deles, como é o caso do Museu Nacional Machado de Castro, vão estar encerrados nos próximos meses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, Margarida Balseiro Lopes diz que o Estado tem de dar o exemplo, mas também precisa de ajuda.

“O nosso trabalho tem sido garantir que museu e monumentos nacionais têm financiamento - o Estado tem de dar o exemplo -, garantir o financiamento também de alguns equipamentos municipais além do pacote financeiro para as autarquias mais afetadas, mas temos feito um outro trabalho das equipas no terreno a irem a muitos equipamentos que nem são da Rede Portuguesa de Museus”, afirma.

A governante considera que essas equipas têm capacidade de resposta, “mas obviamente terão de existir intervenções com recurso a empreitadas executadas por empresas privadas”.

Mais de um milhão para recuperar Mosteiro da Batalha

Os danos provocados pelo mau tempo no Mosteiro da Batalha vão ter impacto na economia local.

Quem o admite é a ministra da Cultura. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, Margarida Balseiro Lopes explica que será necessário um investimento de mais de um milhão de euros para recuperar o mosteiro.

“O Mosteiro da Batalha, que só vai reabrir no final do mês, é um exemplo claro de um impacto na cultura, mas também na economia. O concelho da Batalha e os concelhos à volta dependem muito daquele equipamento cultural e a queda de árvores e as chuvas muito intensas levaram a que muitos elementos pétreos tenham caído e estamos a falar do investimento mais significativo, até agora, superior a um milhão de euros”, sublinha.