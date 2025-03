​"Faz muita falta a palavra do Papa Francisco"

Jorge Cunha fala do primeiro Papa que “não veste Prada e que não usa aqueles adereços típicos do papado” e que se "coloca ao lado da vida", mostra-se muito atento à realidade das pessoas e com Encíclicas que "são pedaços de vida".

"Todo o modo de pensar, o modo de gerir a Igreja de Francisco tem a ver com esse ponto de partida original que é a vida das pessoas, a vida dos seres humanos do século XXI e não propriamente as ideias, as representações. As normas até."

“Ele não é um homem de pensamento, é um homem da vida, ele próprio nos seus textos diz isso várias vezes, que a vida é maior do que as nossas ideias”, reforça.

Jorge Cunha descreve o Papa Francisco como um escritor e que “ficará entre nós como um património, como alguém que inovou o estilo, que inovou até a forma como da Igreja se aproximar da realidade, que inovou a moral, que descomprimiu a moral”, além de que “relançou a Igreja”.

“O Papa Bento XVI interiorizou a Igreja e mostrou-nos a pertinência da vida espiritual. Francisco mostrou-nos a capacidade da Igreja de se tornar significante no mundo da cultura de hoje e criou uma onda de simpatia pelos Papas que eu não me lembro de algo igual”, assinala Jorge Cunha.





O Papa Francisco tem insistido na necessidade de proximidade aos mais desfavorecidos, com gestos concretos, sobretudo para com refugiados e imigrantes. Na sua opinião, quais são as grandes marcas deste pontificado?

São várias marcas, acho. A primeira é, de facto, a descontração do Papa, o Papa que não veste Prada. É o primeiro Papa que não veste Prada e que não usa aqueles adereços típicos do papado. Portanto, trouxe uma imagem nova, uma descontração nova, uma recusa das representações tradicionais do Vaticano e um regresso ou um ingresso no centro da vida, mais do que no centro das ideias, não é?

O mundo das ideias, para ele, pouco significa. Ele é um homem do terreno, um homem das pessoas, um homem do concreto, um homem da vida. Acho que essa é a marca mais importante: ele vem de longe, vem de outro continente, com outra tradição, com outra cultura e introduziu no papado um outro estilo, uma outra vivência, um regresso à base, porque a vida é a própria base de tudo.

