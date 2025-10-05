"Portugal é o meu país. Não tenho outro país para voltar”

Se puderes contar um bocadinho aos ouvintes, como é que foi a decisão de sair da Síria?

Acho que é importante dizer que eu não só fugi da guerra, fugi com outra motivação também. Eu fugi porque o meu pai é muito, muito, muito homem do mundo árabe, queria controlar a minha vida toda. Se ele quiser tirar a minha vida, ele tem este direito, tudo bem, ninguém vai perguntar “porque é que tiraste a vida da tua filha?”. Então, para me proteger, foi melhor fugir. Quando eu tinha 18 anos, decidi fugir da minha casa e da minha família. Fui para a Turquia, eu fiquei lá e casei lá; depois nós decidimos ir para um sítio que nos respeitasse como pessoas, como humanos, porque na Turquia nós somos só números, ninguém nos respeita, ninguém nos quer a viver na Turquia, basicamente. Então, para nós era melhor procurar um país que nos respeitasse.

Portugal escolheu-me, não fui eu que o escolhi. Com sorte, porque nunca pensei que este país decidisse escolher esta menina, esta família.

Entretanto separaram-se. Mas Portugal já estava nos planos?

Não.

Surgiu nesse entretanto.

Sim, mais ou menos assim, sim. Porque, na verdade, ninguém sabe coisas, muitas coisas sobre Portugal. Eu só conhecia o Cristiano Ronaldo e acabou. Só esta informação, peço desculpa.

Percebemos…

Para mim, Portugal escolheu-me, não fui eu que o escolhi. Com sorte, porque nunca pensei que este país decidisse escolher esta menina, esta família. Eu estou aqui num caminho, certo? Eu tenho coisas básicas, mas tudo bem, consigo sonhar um futuro, construir minha vida. Eu consigo fazer isso aqui, mas no meu país não.

Também quero dizer, sobre como se olham os refugiados… quando eu viajei (recentemente) à Alemanha e a Espanha, eu não falei inglês, só falei português. Quando alguém perguntava “de onde és?”, eu disse sempre “sou portuguesa”. Tudo mudou. Eles sorriam, queriam ajudar, diziam “Portugal é muito bonito, nós vamos lá visitar”.

Antes eu dizia que era da Síria, e era tudo diferente. Se é da Síria é refugiada, se é refugiada é alguém que vale menos, ninguém quer ajudar. Este é o problema, sempre. Agora tenho sempre orgulho em dizer que sou portuguesa. Ainda não sou, mas digo sempre que sou portuguesa, não sou da Síria. Eu sei, ainda não falo português muito bem, mas sou de Portugal!

E em relação ao teu filho, como é que estão as coisas hoje? Já está mais integrado na escola onde anda? As coisas já melhoraram?

Sim, quando eu mudei de escola e ele passou a ter o apoio que a médica pediu, tudo mudou, graças a Deus: tem ambiente com uma boa pessoa, com um bom coração, muito aberto. Agora estamos mesmo no caminho certo, conseguimos sonhar também – o meu filho quer ser polícia no futuro, mas antes não havia nenhum sonho, queria só ficar em casa, dizia “eu não quero ir à escola, ninguém gosta de mim, ninguém quer apoiar-me”. Mas agora, graças a Deus, tudo mudou.

Daniah, falavas ainda há pouco do medo, quando perguntei sobre a nacionalidade. Imagino que também acompanhes a discussão que está a haver em Portugal sobre a nova lei dos estrangeiros. São mudanças que te preocupam?

Eu quero ser invisível, para que ninguém me diga “volta para o teu país, desculpa, vai demorar mais dois ou três anos”. Não, não, eu quero viver com paz e com calma. Graças a Deus, Portugal tem essas coisas.

Em 2023, foste uma das jovens que pôde cumprimentar o Papa durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Sim.

Como é que foi viver esse momento?

Naquele momento não conseguia acreditar no que estava a acontecer, de verdade. “Oh meu Deus, como assim?”. Também vi o presidente Marcelo… no meu país, não temos o direito de ver estas pessoas, elas não estão perto da população. Queria falar com ele, dizer-lhe alguma coisa, sim. Foi muito importante para mim, muito importante. Senti que tinha outro valor.

A Igreja Católica, as instituições da Igreja, têm lutado muito pelos imigrantes e pelos refugiados. Como é que vês esse papel, também aqui em Portugal?

Eu sou muito grata, porque na verdade os muçulmanos não querem fazer nada por alguém de outra religião, não vão fazer o que os cristãos fazem por nós. Eu sou muito grata, por tudo, porque olharam só para a nossa alma, olharam para nós como humanos, não como pessoas de uma religião, muçulmanos ou não.