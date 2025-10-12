“Imagem de Fátima é o modelo mariano mais globalizado”

Pela quarta-vez na história, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi até Roma, desta vez para o Jubileu da Espiritualidade Mariana. A escolha, feita ainda pelo Papa Francisco, comprova a importância que o Vaticano lhe atribui, diz Marco Daniel Duarte. O diretor do Departamento de Estudos e do Museu do Santuário diz que com Fátima surgiu uma nova forma de representar Maria, a "Senhora de Branco", e não tem dúvidas de que essa imagem inspirada nas aparições aos pastorinhos é, atualmente, a mais universal de todas as que existem. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, lembra que foi sobretudo desde João Paulo II que se estreitou a ligação dos Papas a Fátima, numa união que hoje todos associam à defesa da paz mundial. Mas considera que “há mais a estudar” a partir de Fátima, e gostaria que Portugal fizesse essa aposta. A imagem de Nossa Senhora regressa este domingo de Roma, a tempo da peregrinação aniversária de 12 e 13 de outubro. A imagem que todos conhecemos de Nossa Senhora de Fátima é hoje uma referência de Portugal no mundo. Como se explica que esta imagem, vinda de um espaço tão específico e marcado pelas aparições de 1917, tenha alcançado esta dimensão universal na Igreja? Na verdade, quando olhamos para a história de um país, e para a história da Igreja nesse país, e quando percebemos que, em 1917, Portugal era o sítio mais afastado dos governos mundiais, não existia em qualquer cartografia ou mapa, não tinha aquele pontinho a assinalar Fátima. E a partir daquele fenómeno religioso que se desenvolve desde a Cova da Iria, e que, em menos de uma década, já tinha extravasado os muros do país, percebemos que há uma série de dimensões que fazem acontecer Fátima a partir daquele lugar, mas que o fazem transbordar para outras latitudes. A imagem de Nossa Senhora de Fátima não é, obviamente, estranha a este fenómeno. Aliás, a partir do momento em que os peregrinos sentem necessidade de tornar corpo, a partir de uma imagem, de um ícone, a entidade que os pastorinhos diziam ter visto - e para os pastorinhos e para os crentes essa entidade tem um nome muito concreto, é a Mãe de Deus, Maria, Mãe de Jesus, figura importantíssima do Cristianismo, figurada de maneira muito próxima daquelas que são as descrições dos pastorinhos - , a partir desse momento, em Fátima, aparece um binómio muito específico que é a capelinha, por um lado, que marca o lugar da aparição, e a imagem, que passa a ser a vera-efígie da Senhora de Fátima. É a primeira vez que na história da arte se representa a figura de Maria daquela maneira, toda vestida de branco, as mãos postas à altura do peito Mas qual é o segredo para que Fátima seja tão facilmente reconhecível em todo o mundo? É precisamente a partir, quer da geografia do lugar, quer depois a partir da imagem que chega a todos os lugares, que transborda daquele lugar. Qual é o segredo? O segredo é precisamente aquele ícone específico, aquela materialização da aparição numa representação escultórica, também, misteriosamente, com uma fortuna crítica incrível. Mesmo ao nível dos historiadores da arte foi sempre muito difícil de explicar como é que uma escultura, à partida tão simples e até desvalorizada do ponto de vista artístico... Vamos falar disso também... Como é que sendo desvalorizada - mas sem sentido, obviamente, porque se ela tem aquela força é porque plasticamente também tem o que se lhe diga -, a partir daquele momento, do dia 13 de maio de 1920 e de 13 de junho de 1920, porque é nessa data concreta que ela chega à Capelinha das Aparições, os peregrinos ganharam a materialização da Virgem Aparecida em Fátima. E foi de tal maneira forte aquela dimensão posta em escultura, que ela ganha um lugar até na própria narrativa das representações marianas ao longo da história da arte. Na verdade, é a primeira vez que na história da arte se representa a figura de Maria daquela maneira, toda vestida de branco, as mãos postas à altura do peito já existia, obviamente, já havia modelos que mostravam isso, mas essa ideia da mulher toda vestida de branco, que já se tinha experimentado em Lourdes, mas aquela faixa azul, que é típica também da cor mariana, coloca-a muito próxima deste ícone, mas, na verdade, há ali uma nova forma de representar a Virgem Maria. João Paulo II chama a imagem para consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria, para se fazer missionário da própria mensagem de Fátima, que ele assume de uma forma fulgurante A presença neste Jubileu da Espiritualidade Mariana representa a quarta vez que a imagem da capelinha se desloca ao Vaticano. Que continuidade histórica é que podemos reconhecer nestes gestos e o que é que distingue este momento particular dos outros anteriores? Eu acho que há, de facto, distinções. Enquanto o Papa João Paulo II, em 1984, chama a imagem por causa das questões relativas a Fátima, e à sua biografia em concreto - à biografia do próprio Papa, que se cruza, por causa do atentado, com a cronologia de Fátima, obviamente -, mas o Papa chama a imagem para consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria, para se fazer missionário da própria mensagem de Fátima, que ele assume de uma forma fulgurante e que quer dizer ao mundo que é importante. Portanto, essa primeira viagem tem esta questão - eu chamo a imagem para cumprir um mandado da Virgem em Fátima. Mas depois, as outras vezes que a imagem vai, ela já aparece como a representar a identidade mariana ao nível universal. Porque nós conseguimos perceber que há imagens de Nossa Senhora que representam partes do mundo, por exemplo, a Imperatriz das Américas, é a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas, para os outros continentes, a Virgem de Guadalupe não tem um culto reconhecido por todos ao nível universal. A Senhora da Aparecida, o Brasil é um continente e para os brasileiros, obviamente, é a sua mãe, a Virgem da Aparecida. E aquele ícone da Virgem Negra com o manto é reconhecível pelos brasileiros. Em Espanha há também alguns modelos. A própria Virgem de Lourdes [em França] teve um culto muito globalizado, mas no tempo contemporâneo parece que o Vaticano reconhece que é a imagem de Nossa Senhora de Fátima o modelo mariano mais globalizado, mais absorvido em todas as geografias, em todos os continentes. Nós, em Portugal, não temos esta dimensão. Parece que não nos lembramos disso. Não temos essa noção.



Vendo os peregrinos que passam sistematicamente, dá para perceber a variedade de países. Claro. Falou já da ligação que, neste momento, é absolutamente umbilical entre a mensagem de Fátima e os papados contemporâneos. Essa ligação foi moldando também a receção e a universalidade da mensagem de Fátima? É também um fenómeno muito interessante do ponto de vista histórico. Quer o próprio papado, que ao longo de todo o século XIX e XX tem uma fulgurante imagem social, mediática, daquele bispo vestido de branco. O ícone de Fátima é um ícone completamente associado à mensagem de paz Sim, a globalização também chegou aí. Essa parte não pode ser tirada desta equação. E depois há o fenómeno da globalização de Fátima, que tem aqui uma semântica muito parecida com a do Papa, que é a mulher vestida de branco. Quando estas duas figuras se juntam há aqui um potencial simbólico, que tem como elemento agregador, obviamente, o Evangelho, mas do ponto de vista até da comunicação para fora da igreja, tem a questão do tema importantíssimo, que está sempre por conquistar, que é o tema da paz. A grande voz que é ouvida sempre com o distanciamento e a autoridade necessários para a paz no mundo, ao nível político, é de facto a voz do Papa, tem sido assim, isso é reconhecido por todos. E depois, dentro da questão mariana, o ícone de Fátima é um ícone completamente associado à mensagem de paz.

