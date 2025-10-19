Mil de um ano para o outro. Está a aumentar o número de pessoas apoiadas pela Cáritas de Setúbal

Tanto o Presidente da República como o bispo de Setúbal falaram nessa ocasião da necessidade de combater preconceitos e desigualdades. A partir da experiência concreta, a comunidade sente que se torna mais inclusiva com este contexto direto. O que é falta ainda para uma verdadeira inclusão?

Efetivamente, este tipo de ações ajuda muito. A comunidade cigana, naquele momento, sentiu-se apoiada e, depois, o que falta é haver mais ação neste tipo de apoio, neste tipo de momentos. E é isso que temos de tentar fazer. Foi muito gratificante ter o senhor cardeal e nosso bispo de Setúbal e o nosso Presidente da República porque criou-se um momento em que houve comunicação e em que o Presidente da República quis comunicar com os presentes. É interessante, e eu gostaria de partilhar isto convosco, que, a certa altura, dizem que fala um determinado indivíduo e esse indivíduo é um indivíduo que trabalha numa multinacional - eu não vou referir o nome - numa grande empresa a nível nacional. Quando entrou, não disse que era da etnia cigana e que casou com uma mulher que, por acaso, não é da etnia cigana. a dada altura, a esposa contou o seguinte: "Quando vou a um restaurante com a minha família, dizem que não há mesa, mas, quando telefono para marcar a mesa, há mesa para ir ao restaurante."

O Presidente da República, ao ouvir uma coisa desta natureza, disse: "Vocês têm que continuar esse trabalho e serem resilientes." Este é um exemplo paradigmático de que temos, para além de promovermos estes momentos, de dar a conhecer à sociedade este tipo de registos para a sociedade perceber que também há casos de sucesso na etnia cigana. Não é só RSI. Tínhamos ali, obviamente, todo o tipo de famílias. Tínhamos algumas que dependem do RSI, mas também tínhamos pessoas que já trabalham neste tipo de empresas e que têm valor na forma como se afirmaram. Há, de facto, que apostar mais neste tipo de exemplos, até para os outros acreditarem que é possível: os outros da etnia cigana.

A sociedade discrimina, mas a própria comunidade também, de alguma forma, se autoexclui. Não sente isso?

Sinto, sinto, sinto, mas, lá está, era aquilo que eu estava a tentar transmitir. Ela autoexclui-se e estes momentos são importantes para dizer o seguinte: "Atenção, vocês têm pessoas de etnia cigana que já estão inseridas, portanto não se autoexcluam." Mas sim, sem dúvida alguma, há essa autoexclusão.

Estive a ver números do bairro [da Bela Vista] e o bairro tem sensivelmente 4.500 pessoas, sendo 10,4% de etnia cigana. Portanto, andamos ali nos 450-500. Pelo menos, os registados. E efetivamente, há muitos que, inclusivamente, ainda pensam em não pôr as crianças na escola, querem ficar com as crianças com eles, sim. Autoexcluem-se, mas também, eventualmente, se sentissem sinais, principalmente entre os mais jovens de etnia cigana, se sentissem sinais de maior abertura, eventualmente não se autoexcluíam tanto. Mas, sem dúvida, sinto isso e nós sabemos que a própria cultura deles é muito propícia a se autoexcluírem.