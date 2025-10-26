Terrorismo em Cabo Delgado: “Os números são dramáticos”, diz bispo de Pemba

Um ano depois das eleições gerais, marcadas por momentos de tensão e contestação, Pode dizer-se que o país regressou à normalidade? Já agora, que leitura faz do atual clima político e social em Moçambique? Há condições reais para um diálogo inclusivo?

Voltar à normalidade, como quando terminou o Covid, não é voltar para trás. Voltamos a uma situação, digamos, de falta de violência e tal... O país ficou pacificado, mas o país não voltou para a situação que se encontrava antes. Aquele momento que se seguiu às eleições gerais de outubro do ano passado criou uma consciência crítica muito grande e dá para perceber a situação tensa que o país vive. As pessoas estão muito atentas e até, de certa forma, muito exigentes em relação ao que é tratado politicamente no país. Portanto, o país ganhou, digamos assim, nova forma de estar e de ser em relação à coisa pública e em relação aos assuntos políticos. Agora, há apelos ao diálogo nacional e inclusivo.

Há certas críticas por não se incluir o Venâncio Mondlane, que, de certa forma, promoveu aquele ambiente todo que se seguiu às eleições. Há críticas em relação a isso, mas o exercício é saudável. É bom pôr os moçambicanos a discutirem os seus problemas e a tentarem encontrar, por via do diálogo, caminhos mais acertados.

A esse respeito, a Igreja Católica em Moçambique acaba de lançar a "Cartilha Política para o Diálogo Nacional e Inclusivo", uma proposta de educação cívica voltada para a consolidação da paz, da unidade e do desenvolvimento sustentável. Que impacto, olhando para tudo o que nos disse hoje, espera que ela tenha, sobretudo no envolvimento dos mais jovens e das comunidades cristãs?

Nós achamos que, assim como para as eleições gerais, temos feito um trabalho de sensibilização, um trabalho de educação cívica e que, desta vez, também devíamos fazer alguma coisa. E fizemos a "Cartilha da Política para o Diálogo Nacional e Inclusivo", que é como um instrumento para mobilizar os cristãos e as pessoas de boa vontade da sociedade moçambicana para entenderem os pontos que estão sendo discutidos. Tentamos colocar uma linguagem muito simples, usando uma metodologia sobre o que se trata, qual é o assunto, quais são os pontos críticos e qual é a visão da doutrina social da Igreja Católica em relação a isso, ou qual é a posição da Igreja de Moçambique. E essa posição foi tirada das muitas cartas pastorais que foram divulgadas ao longo dos tempos em relação aos assuntos políticos candentes em Moçambique.