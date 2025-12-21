"Não havia necessidade". D. Manuel Felício critica alterações à Lei da Nacionalidade

E será um Natal com comida na mesa?

Com certeza. Eu espero não passar fome nesse dia, mas estarei atento e, havendo algumas pessoas com mais necessidade, também sou capaz de partilhar com elas. Sabe que essas situações de maior carência, elas não se vêm a olho nu.

Por isso, ao longo destes dias, até ao Natal, sobretudo nos contactos que vamos ter com os doentes, os mais abandonados, através da mão e dedicação do catequista visitador, que foi nas comunidades ver onde é que estão os problemas. E nós agora vamos, ao longo destes dias, às tardes principalmente, ao encontro das pessoas. A uns damos a Santa Unção, a outros falamos, rezamos um bocadinho e, portanto, é o nosso contacto, ao longo destes dias. Sobretudo durante as tardes dedicamo-nos a contactar com as pessoas em necessidade daqui até ao Natal. Espero também, eu próprio, sentir-me bem na disponibilidade para ir ao encontro daqueles que mais sofrem, que estão em mais dificuldade.

Os responsáveis da nossa sociedade têm que dar atenção a todos. Àqueles que têm voz para reivindicar e aos outros que não têm voz para reivindicar

Apesar da distância, sabemos que continua atento à realidade portuguesa. Ao olhar para Portugal a partir de África, a perspetiva muda? O que é que o preocupa mais no nosso país neste momento, seja a nível social ou na vida da Igreja?



A Igreja em Portugal tem estado atenta aos problemas da sociedade. Por exemplo, na mensagem de Natal do presidente da Conferência Episcopal vê-se bem a preocupação pelos migrantes, pelos idosos, pelos abandonados, por aqueles que estão sozinhos, por aqueles que até têm disponibilidades materiais, mas não têm os que mais estimam junto deles, e estão em situação de abandono. Essas são realidades que estão a preocupar a Igreja portuguesa. E agrada-me muito que isso faça parte da preocupação do Natal da Igreja em Portugal. Evidentemente que a própria sociedade civil também, em meu entender, tem que progredir no sentido de inclusão total de todos, inclusão de todos, para que ninguém fique de fora, isto a todos os níveis.

Estive atento à greve geral que se fez. É verdade que nós temos que dar atenção aos direitos dos trabalhadores, mas também temos que dar atenção a todos. Há alguns que não têm a voz do trabalho, e agora também não podem ser esquecidos.

E por isso, os responsáveis da nossa sociedade têm que dar atenção a todos. Àqueles que têm voz para reivindicar e aos outros que não têm voz para reivindicar. E isso é importante que aconteça.

E eu espero que também este Natal e a mensagem de Natal leve os nossos responsáveis a darem conta que, como líderes de um povo, têm que não deixar ninguém de fora, mas estar atentos às necessidades de todos. É um bocadinho o desejo que eu quero deixar nesta minha mensagem.

O nosso setor social, se não for a migração, não tem gente para responder às necessidades dos nossos lares

Especialmente tendo em atenção aqueles que vêm de fora, os migrantes?

O presidente da Conferência Episcopal sublinhou muito esse aspeto. E aqui têm-me perguntado: Então, e vós lá, como é que é a migração?

E eu tenho dito aqui que os portugueses precisam de quem trabalhe. Os portugueses precisam de acolher, até por necessidade.

Com certeza que há outras razões para além da necessidade material. Para além de haver necessidade de quem trabalhe, acolher quem nos procura é um dever que todos nós temos. Porque todo ser humano tem o direito de ser acolhido onde quer que se encontre e para onde quer que vá. Todavia, além disso, nós portugueses temos um déficit grande de pessoas que trabalhem. Por exemplo, eu venho daí e com a consciência de que o nosso setor social, se não for a migração, não tem gente para responder às necessidades dos nossos lares. Não tem gente para responder às necessidades mesmo dos trabalhos ao domicílio. Isso é uma realidade. E, portanto, também deve motivar os nossos responsáveis nas leis que fazem que não sejam leis de exclusão, mas sejam leis de integração.

É certo, temos de cuidar a segurança, temos de cuidar a educação das pessoas para saberem ocupar o seu lugar e, com certeza, quando há maus comportamentos, que se chame à responsabilidade; mas por isso temos também forças de segurança, temos tribunais, que também exercem o seu dever.

E repito, eu aqui tenho dito que, em Portugal, nós precisamos de gente que vá daqui ajudar-nos nos serviços essenciais, como nós portugueses também, em determinada altura, tivemos que sair da nossa terra e fomos ajudar outros. Agora, precisamos também de quem nos ajude. Este fator tem de estar na cabeça dos nossos responsáveis, que ao fazerem leis não podem ignorar isto. Tem de tê-lo em consideração.

E estamos a dar uma imagem negativa, nomeadamente no que diz respeito ao acolhimento e às leis que estamos a produzir. Estamos a dar uma imagem negativa da forma como queremos acolher ou estamos dispostos a acolher?



Olhe, eu aqui, às pessoas que me perguntam sobre se, com as novas estas leis, já é impossível ir para Portugal, trabalhar? Eu respondo: acho que não, e é de continuar a tentar, porque há procedimentos que ainda estão em vigor. Com certeza tem de haver garantias, e eu tenho dito aqui, é possível, uma carta de chamada. Eu estou aqui em Angola, porque tive uma carta de chamada, neste caso da Conferência Episcopal, em que diz que garante a minha manutenção, a minha saúde, tudo aquilo que eu preciso. Ora bem, eu estou aqui por isso, e com visto por 365 dias renovável, no próximo mês de abril. Também nós aí temos procedimentos dessa natureza, vamos usá-los.

Eu aqui tenho dito que não, não é, não é impossível ir para Portugal trabalhar, temos de seguir os procedimentos, e isso é possível.

A questão mais pertinente tem a ver com uma outra coisa. O problema da migração desviou-se para outro ponto, que eu acho que era desnecessário, que é a chamada Lei da Nacionalidade. O que nós tínhamos estava bem, não precisávamos de mais. Agora, o que nós tínhamos de apostar era numa migração humanizada, uma migração em que as pessoas são contempladas nos seus direitos e também motivadas para os seus deveres. A Lei da Nacionalidade acho que foi desviar a questão, em meu entender, do que eu vejo aqui, do que é essencial.

De qualquer maneira, este é um ponto sensível, sensível. Tem estado presente muito até nos pronunciamentos da Igreja e da Conferência Episcopal e que espero que tenha um desfecho positivo para a nossa sociedade portuguesa e também para estrangeiros que nos procuram para relançar a sua própria vida. E aqui vejo que algumas pessoas desejariam relançar a sua vida e têm possibilidade para isso, até ajudar-nos-iam com a sua capacidade de trabalho.



E têm receio de vir para Portugal nesta altura?

O que se tem dito aqui é que as leis endureceram muito. Todavia, eu tento explicar que o que agora se tem estado a falar, é mais na nacionalidade do que propriamente na lei da migração, porque o acolhimento existe, com algumas dificuldades. O discurso público, nem sempre é aquilo que as leis exigem.



A lei, felizmente, ainda tem uma certa capacidade de acolhimento e, portanto, vamos valorizar a lei como ela está. Certamente vai haver algumas modificações, ainda não as sei todas.



Mas está de alguma forma criada uma perceção de maior dificuldade?

Sim. A sensação que aqui há é de que há maior dificuldade na migração para Portugal. Alguém me disse até: "ah! o nosso presidente também devia pôr dificuldades a quem quer vir daí para cá".

E eu respondo: Está bem, com certeza. Mas eu penso que aqui devemos também ter capacidade de diálogo e o acolhimento é o fator número um que nós temos que valorizar. E certamente, a nível dos responsáveis, há possibilidades de diálogo que não existem a nível do cidadão comum.

Espero que nos responsáveis esse diálogo exista e, sobretudo, entre nós, quer PALOP [Países de Língua Oficial Portuguesa] quer CPLP, nós sintamos que também temos ligações históricas, institucionais e até de deveres uns para com os outros, que nos obrigam a ter uma lei e uma atitude de acolhimento com discriminação positiva, não é? É mais ou menos isto que eu tenho dito às pessoas que me interpelam e, sobre esse aspeto, várias têm sido aquelas que vêm ter comigo.