"Trump quer lugar na história americana como um Presidente que expandiu território"

A ordem internacional e as questões da legitimidade, ou o primado do direito, não interessam a Donald Trump, que está "determinado em exercer o poder", e "fortificar o perímetro dos Estados Unidos", defende Miguel Monjardino. Para o analista, professor de Geopolítica e Geostratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, a "perturbante vaidade" do Presidente norte-americano encaixa bem na ambição histórica do país em conquistar mais território.

A estratégia dos EUA ameaça a sobrevivência da NATO, da ONU e da própria União Europeia, já que Trump aposta que "não haverá bloco europeu e que a Europa se fragmentará". Miguel Monjardino lamenta, por isso, que em Portugal o tema não esteja a ser suficientemente abordado na campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, porque o próximo Presidente que for eleito já vai exercer o cargo numa nova realidade internacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Escreveu recentemente que, do ponto de vista da administração Trump, o que está em curso na Venezuela “não é uma mudança de regime, mas sim uma alteração da chefia do país”. O que é que esta distinção diz sobre a forma como Washington olha agora para a soberania dos Estados?

Do ponto de vista desta administração, a soberania e os interesses dos Estados Unidos da América sobrepõem-se à soberania e aos interesses dos países que os EUA consideram estar na sua esfera de influência. Todavia, do meu ponto de vista, na trajetória da história norte-americana, isto não é novo. Se olharmos para o início do século XIX, com a primeira versão da “doutrina Monroe” (*James Monroe, Presidente americano de 1817 a 1825), depois com o Presidente [William] McKinley (1897 a 1901) e o Presidente Theodore Roosevelt (1901 a 1909), e agora com Donald Trump, o que nós vemos é que regularmente os Estados Unidos proclamam este tipo de direito, por assim dizer, imperial.

O que é diferente, do meu ponto de vista, é que no início do século XIX, na doutrina Monroe, os Estados Unidos eram fracos militarmente, quando comparados com os países europeus, e precisavam de tempo e de espaço para a sua expansão interna. A doutrina Monroe é para impedir ou aniquilar, se quisermos, o Império Espanhol na América Latina; portanto, a soberania das repúblicas latino-americanas era do interesse norte-americano. Agora passa-se o oposto: o que está a mudar é a forma como esta administração interpreta a doutrina Monroe, sobretudo em direção a norte. Em direção a sul não me parece ser novo, pode ser é chocante para nós, europeus.

Só na década antes da Guerra Civil (americana, 1861-65), numa situação de fragilidade interna nos Estados Unidos, conto pelo menos seis intervenções norte-americanas na América Latina. Após a Guerra Civil, quando os Estados Unidos ascendem à condição de grande potência, essa tendência acentua-se. Depois diminuiu, foi reinterpretada, e agora com Donald Trump regressa.

O calendário de decisão de Trump tem um prazo de validade, as eleições de novembro, porque receiam que os democratas ganhem o controlo da Câmara dos Representantes

Há uma grande comunidade portuguesa na Venezuela que também está envolvida nesta situação. Há o risco da Venezuela se tornar um protetorado norte-americano, de facto, ou há outro risco ainda maior, que é que toda esta tensão vá desembocar numa Guerra Civil?

Há vários riscos aqui. Para percebermos o que está a acontecer: Donald Trump tem pouco tempo. O calendário de decisão de Donald Trump e da sua administração tem um prazo de validade que é novembro deste ano, porque a administração receia - e Trump tem-no dito - que os democratas ganhem o controlo da Câmara dos Representantes. Penso que o Senado será mais difícil...

A variável tempo é importante para percebemos o processo de decisão desta administração. Tem pouco tempo para concretizar os seus objetivos, e isso explica, do meu ponto de vista, a opção que foi tomada [na Venezuela] - não é uma mudança de regime, como muita gente pensou, mas sim uma alteração da chefia. Porquê? Isto é o fantasma do Iraque e do Afeganistão, esta é a administração que quer proteger o que considera ser os seus interesses na Venezuela e no perímetro da América Latina, mas não quer correr o risco que morram militares norte-americanos em combate, como aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Portanto, entendeu que a melhor maneira de defender esses interesses era alterar a chefia do Estado, sem haver empenhamento militar norte-americano. Como é que isto será feito? Através da coerção energética e militar sobre o atual regime da Venezuela.

Estes Estados Unidos têm a disciplina e a capacidade para executar esta política? Eu pessoalmente tenho dúvidas de uma administração tão caótica. Segunda variável, como é que o regime venezuelano reagirá?

Porque também há pressões internas…

Eu não tenho dúvidas que houve personalidades altamente influentes na Venezuela que colaboraram, direta ou indiretamente, com os Estados Unidos, para “exportar” Nicolás Maduro e a sua mulher para os Estados Unidos. Mas como é que o regime se vai reorganizar internamente? Não sabemos. Sabemos, todavia, que sempre que este regime se sentiu ameaçado, a repressão interna aumentou.

Aliás, há receio internamente. Com quem vamos falando, dizem-nos isso claramente, tem medo até de ser identificados...

Só pode haver receio. E, num país em que o regime e os seus aliados estão fortemente armados, não são só as Forças Armadas, há coletivos, esse é um regime que, obviamente, está determinado a manter o poder e a riqueza, e, portanto, é um regime determinado a resistir.

Não tenho dúvidas que houve personalidades altamente influentes na Venezuela que colaboraram, direta ou indiretamente, para “exportar” Maduro para os EUA

Mas há aqui a questão da legitimidade da intervenção. O Direito Internacional está, de facto, em causa depois desta operação militar dos Estados Unidos?

Essa é uma pergunta fascinante. E é uma pergunta que mostra a forma como nós pensamos. Deixe-me virar a questão ao contrário. Qual é o problema? Há quem diga que é o Direito Internacional. Eu respondo de uma forma diferente: o problema é o poder.

O que nós fizemos na Europa, nas últimas décadas, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, foi tentar criar uma ordem internacional, ou uma ordem regional, se nós quisermos, na Europa, que abolisse o problema do poder. Daí nós acentuarmos o primado do Direito, em termos internos, e o primado do Direito Internacional, em termos externos, na conduta dos Estados.

Aliás, na linha das várias posições dos Papas, incluindo Leão XIV…

E que está perfeitamente de acordo com a Doutrina da Igreja e da “guerra justa” ao longo da história.

O que Donald Trump nos vem relembrar é que há uma outra maneira de nós olharmos para tudo isto, que é o exercício do poder. E ele está determinado a exercer o poder. As questões legais e as questões de legitimidade internacional, do ponto de vista dele, não devem constranger a afirmação do poder dos Estados Unidos como potência imperial. E é isso que ele está a fazer, ao atuar desta forma, muito rapidamente.

Porque, do meu ponto de vista, Donald Trump é um Presidente cinematográfico, todos os dias tem de haver um episódio novo, essa é que é a realidade.