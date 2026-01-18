Ecumenismo. “Poucas pessoas em Portugal sabem que assinámos o reconhecimento mútuo do batismo”

O COPIC e a Conferência Episcopal Portuguesa vão lançar na próxima terça-feira a nova Carta Ecuménica 2025. O documento original é de 2001. O mundo e a Europa mudaram muito… Era, de facto, urgente atualizar este compromisso? Que novas “dores” da Europa é que esta Carta vem identificar e exige uma resposta unida das Igrejas?

Ainda que nós vejamos a mudança, a mudança vai muito para além daquilo que vemos e daquilo que sentimos nas nossas próprias vidas, porque há realidades que negativamente são afetadas por essas mudanças. E, de alguma forma, ainda que a Carta já tenha bastantes anos, os compromissos que fazemos tendem a esmorecer, tendem a ficar na gaveta. Era importante, de novo, olhar para aquilo com que nos comprometemos e dar-lhe nova vida, porque temos de o fazer.

Um dos versículos de que eu gosto muito é “eis que faço novas todas as coisas”. Nós precisamos desta força da renovação. E só o fazemos quando refletimos sobre as coisas, quando, de novo e mais uma vez, somos confrontados com circunstâncias que existem e que muitas vezes nos passam ao lado. Nós acabamos por viver no nosso cantinho, com as nossas preocupações diárias, com as nossas rotinas, com as nossas atividades e, depois, falta a visão conjunta, a missão conjunta. Às vezes, até estamos a trabalhar para a mesma coisa, mas fazemo-lo separadamente. Isso não faz sentido, de todo.

O documento fala no contexto de guerra, de deslocações e de populismo, e rejeita o uso indevido da religião. Vivemos num contexto de polarização: esta Carta é também uma forma de as Igrejas na Europa dizerem que basta de instrumentalização da fé para justificar, por exemplo, a violência ou a xenofobia?

A minha resposta é sim. Eu sou de uma geração que aprendeu a dizer “não” à xenofobia, aprendi a dizer “não” a respostas fáceis, aprendi a liberdade, cresci em liberdade, mas, a cada dia que passa, a vida vai-me mostrando que estou muito longe daquilo que aprendi, daquilo que eu achei que era uma utopia. Eu não sei se estas questões são propriamente novas, porque a migração, ainda que não em massa, como agora, sempre existiu, de uma forma diferente, noutros contextos. O que dói é perceber como as pessoas, o ser humano - acho que nenhum de nós se pode excluir - responde com tanta facilidade e resolve com tanta facilidade os problemas. A questão da imigração, por exemplo: nós somos um povo de imigrantes, desde sempre, na nossa história. Se formos às casas dos nossos crentes, das pessoas que estão mais perto de nós, há poucas famílias, mas muito poucas que não tenham alguém imigrado. E, depois, somos capazes de olhar para os outros e dizer, “eles não estão aqui a fazer nada”. E nós, estamos onde? É muita falta de humildade da nossa parte achar que os outros não têm espaço, não conseguirmos conviver com essa realidade. E, infelizmente, este sentimento não é só de pessoas que se dizem ateus ou que estão fora da Igreja. Dentro das próprias Igrejas nós ouvimos isto e é algo que dói.