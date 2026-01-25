"SNS não está dimensionado para a procura que tem"

O coordenador dos Capelães Hospitalares do Patriarcado de Lisboa sublinha, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a grande dificuldade do doente em ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O padre Jorge Sobreiro, que é também capelão no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, fala das "dificuldades reais" em entrar nas urgências, e dá o exemplo de uma doente que acabou por ser acolhida naquela unidade depois de estar “quatro dias entre fazer a triagem, fazer exames, e encontrar uma cama disponível”. “O Serviço Nacional de Saúde é espetacular. Entrar é que é difícil”; afirma.

O sacerdote lembra o desespero de quem passa horas numa urgência, dos momentos em que o doente "se torna invisível no meio do sistema".

O padre Jorge Sobreiro sublinha, por outro lado, a pressão a que estão sujeitos os profissionais de saúde, sobretudo nos grandes centros urbanos, e destaca também as dificuldades dos hospitais na gestão dos internamentos sociais.

O sacerdote admite que há doentes com alta no Hospital dos Capuchos que aguardam há mais de meio ano para deixar a unidade hospitalar, e sublinha a necessidade de se gerir estes casos em rede.

Nesta entrevista, na semana em que foi conhecida a mensagem do Papa para o Dia Mundial do Doente, o coordenador dos Capelães Hospitalares do Patriarcado de Lisboa reconhece dificuldade, admitindo que “muitas vezes não se consegue fazer uma assistência espiritual e religiosa a todos”. Contudo, o sacerdote garante que a Capelania é sempre que possível contraponto à pressão a que estão sujeitos os profissionais de saúde. “Eu procuro combater essa pressa. É importante que a doente perceba que nós estamos ali só para eles”, assegura.

A assistência religiosa e espiritual no contexto hospitalar tem sido alvo de várias regulamentações ao longo dos últimos anos. Quais as dificuldades é que ainda se sentem nesta missão?

O trabalho nas Capelanias Hospitalares é um trabalho muito de presença, ou seja, é uma assistência espiritual e é um facto que é uma assistência espiritual para todos. É um trabalho de presença, de escuta, de estar ao lado e, chamar-lhe-ia, uma porta aberta.

No fundo, os assistentes espirituais e religiosos, a que nós chamamos capelães, primam por estar presente e, por irmos ao encontro daqueles que estão a sofrer. Porque no hospital há uma vulnerabilidade, percebe-se como é que a vida é vulnerável, como a vida é frágil. E por isso vemos que eles estão nessa dificuldade e nós vamos ao encontro.

E eu usava esta imagem da porta aberta porque é uma imagem que nos vem dos Capuchos. Porque o Hospital dos Capuchos tem uma particularidade: o serviço da assistência espiritual e religiosa está na antiga Capela do Convento dos Capuchos e isso é uma maravilha porque aquela Capela impõe-se, porque quando se entra nos Capuchos só se entra por aquela porta, porque só tem uma porta de entrada e de saída, que depois tem uma rampa. E a primeira imagem que nos vem dos Capuchos é logo a Capela. E, portanto, é algo que se impõe e é muito bonito porque católicos, não católicos, agnósticos, ateus, muçulmanos, porque o Hospital dos Capuchos está integrado na ULS São José, que serve também todas estas freguesias aqui do centro de Lisboa, onde há muitos migrantes, e por isso, inclusive na capela dos Capuchos há muçulmanos que entram e que estão ali.

E este trabalho de proximidade resulta melhor quando é o doente a pedir ajuda ou a simples presença continua a ser a melhor solução?

A simples presença continua a ser a melhor solução, porque é verdade que, muitas vezes, os doentes pedem-nos, mas nós, os assistentes espirituais nos hospitais, vamos passando pelos serviços, vamos entrando e há essa abertura, digamos assim, e isso é muito bonito. Há abertura para nós podermos entrar nos serviços, irmos ao encontro do doente e posso partilhar que umas vezes há abertura do doente, outras vezes não há, fruto da sua história, mas todos reconhecem isso, que somos uma presença que vem escutar, não vem impor.

Claro que há a dimensão religiosa, claro que muitas vezes há oração, muitas vezes há a prática sacramental, mas isso não é com todos. O primeiro encontro é escutar, estar presente, abrir a porta ao diálogo e depois a partir daí vai-se construindo. Acima de tudo, esse é para mim o ponto-chave da assistência espiritual nos hospitais.

Acredito que a assistência espiritual não está imune às dificuldades que as pessoas sentem no acesso à saúde. As longas demoras nas urgências, por exemplo, também são motivo de conversa?

Muitas vezes, muitas vezes. Nós escutamos o doente na sua vulnerabilidade. Quando o doente se sente invisível no meio do sistema, torna-se difícil e claro que isso vem à conversa. Eu posso partilhar aqui uma situação de uma doente que já faleceu, que se sentiu mal, foi à urgência e esteve quatro dias entre fazer a triagem, fazer os exames e encontrarmos uma cama disponível. E essa cama disponível apareceu nos Capuchos. E foram quatro ou cinco dias. E eu cruzei-me com ela, no quarto onde habitualmente visitava uma outra doente, a quem fazia acompanhamento espiritual.

E cruzei-me com esta senhora a chorar e começámos a conversar. A relação começou a partir daquelas lágrimas. E aquelas eram também lágrimas de felicidade porque finalmente tinha uma cama, finalmente tinha um espaço onde podia descansar. A minha visão é: o difícil no Serviço Nacional de Saúde é entrar. As urgências, muitas esperas, vemos a questão das urgências, do INEM, todas as dificuldades que nós vemos são reais, elas acontecem.

Percebemos que o Serviço Nacional de Saúde não está dimensionado para a procura que tem, é um facto. Mas entrando, depois já nós conseguimos um bom tratamento; o doente sente-se acolhido, há um serviço belíssimo, os profissionais são espetaculares no acompanhamento, na ajuda. E nós, qual é que é a nossa missão como capelães e como assistentes espirituais? É escutarmos, acompanharmos a pessoa com cuidado, com carinho, com ternura, ajudar a pessoa a não se sentir anónima, a não se sentir um número no meio de tudo isto, no meio de toda esta realidade, mas a sentir-se, dentro da sua dificuldade, dentro da sua vulnerabilidade, a sentir-se em paz, acolhida, isso sim, isso é a nossa missão.