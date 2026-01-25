"SNS não está dimensionado para a procura que tem"

25 jan, 2026 - 08:30 • Henrique Cunha (Renascença) e Octávio Carmo (Agência Ecclesia)
O coordenador dos Capelães Hospitalares do Patriarcado de Lisboa sublinha, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a grande dificuldade do doente em ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).
O padre Jorge Sobreiro, que é também capelão no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, fala das "dificuldades reais" em entrar nas urgências, e dá o exemplo de uma doente que acabou por ser acolhida naquela unidade depois de estar “quatro dias entre fazer a triagem, fazer exames, e encontrar uma cama disponível”. “O Serviço Nacional de Saúde é espetacular. Entrar é que é difícil”; afirma.
O sacerdote lembra o desespero de quem passa horas numa urgência, dos momentos em que o doente "se torna invisível no meio do sistema".
O padre Jorge Sobreiro sublinha, por outro lado, a pressão a que estão sujeitos os profissionais de saúde, sobretudo nos grandes centros urbanos, e destaca também as dificuldades dos hospitais na gestão dos internamentos sociais.
O sacerdote admite que há doentes com alta no Hospital dos Capuchos que aguardam há mais de meio ano para deixar a unidade hospitalar, e sublinha a necessidade de se gerir estes casos em rede.
Nesta entrevista, na semana em que foi conhecida a mensagem do Papa para o Dia Mundial do Doente, o coordenador dos Capelães Hospitalares do Patriarcado de Lisboa reconhece dificuldade, admitindo que “muitas vezes não se consegue fazer uma assistência espiritual e religiosa a todos”. Contudo, o sacerdote garante que a Capelania é sempre que possível contraponto à pressão a que estão sujeitos os profissionais de saúde. “Eu procuro combater essa pressa. É importante que a doente perceba que nós estamos ali só para eles”, assegura.
A assistência religiosa e espiritual no contexto hospitalar tem sido alvo de várias regulamentações ao longo dos últimos anos. Quais as dificuldades é que ainda se sentem nesta missão?
O trabalho nas Capelanias Hospitalares é um trabalho muito de presença, ou seja, é uma assistência espiritual e é um facto que é uma assistência espiritual para todos. É um trabalho de presença, de escuta, de estar ao lado e, chamar-lhe-ia, uma porta aberta.
No fundo, os assistentes espirituais e religiosos, a que nós chamamos capelães, primam por estar presente e, por irmos ao encontro daqueles que estão a sofrer. Porque no hospital há uma vulnerabilidade, percebe-se como é que a vida é vulnerável, como a vida é frágil. E por isso vemos que eles estão nessa dificuldade e nós vamos ao encontro.
E eu usava esta imagem da porta aberta porque é uma imagem que nos vem dos Capuchos. Porque o Hospital dos Capuchos tem uma particularidade: o serviço da assistência espiritual e religiosa está na antiga Capela do Convento dos Capuchos e isso é uma maravilha porque aquela Capela impõe-se, porque quando se entra nos Capuchos só se entra por aquela porta, porque só tem uma porta de entrada e de saída, que depois tem uma rampa. E a primeira imagem que nos vem dos Capuchos é logo a Capela. E, portanto, é algo que se impõe e é muito bonito porque católicos, não católicos, agnósticos, ateus, muçulmanos, porque o Hospital dos Capuchos está integrado na ULS São José, que serve também todas estas freguesias aqui do centro de Lisboa, onde há muitos migrantes, e por isso, inclusive na capela dos Capuchos há muçulmanos que entram e que estão ali.
E este trabalho de proximidade resulta melhor quando é o doente a pedir ajuda ou a simples presença continua a ser a melhor solução?
A simples presença continua a ser a melhor solução, porque é verdade que, muitas vezes, os doentes pedem-nos, mas nós, os assistentes espirituais nos hospitais, vamos passando pelos serviços, vamos entrando e há essa abertura, digamos assim, e isso é muito bonito. Há abertura para nós podermos entrar nos serviços, irmos ao encontro do doente e posso partilhar que umas vezes há abertura do doente, outras vezes não há, fruto da sua história, mas todos reconhecem isso, que somos uma presença que vem escutar, não vem impor.
Claro que há a dimensão religiosa, claro que muitas vezes há oração, muitas vezes há a prática sacramental, mas isso não é com todos. O primeiro encontro é escutar, estar presente, abrir a porta ao diálogo e depois a partir daí vai-se construindo. Acima de tudo, esse é para mim o ponto-chave da assistência espiritual nos hospitais.
Acredito que a assistência espiritual não está imune às dificuldades que as pessoas sentem no acesso à saúde. As longas demoras nas urgências, por exemplo, também são motivo de conversa?
Muitas vezes, muitas vezes. Nós escutamos o doente na sua vulnerabilidade. Quando o doente se sente invisível no meio do sistema, torna-se difícil e claro que isso vem à conversa. Eu posso partilhar aqui uma situação de uma doente que já faleceu, que se sentiu mal, foi à urgência e esteve quatro dias entre fazer a triagem, fazer os exames e encontrarmos uma cama disponível. E essa cama disponível apareceu nos Capuchos. E foram quatro ou cinco dias. E eu cruzei-me com ela, no quarto onde habitualmente visitava uma outra doente, a quem fazia acompanhamento espiritual.
E cruzei-me com esta senhora a chorar e começámos a conversar. A relação começou a partir daquelas lágrimas. E aquelas eram também lágrimas de felicidade porque finalmente tinha uma cama, finalmente tinha um espaço onde podia descansar. A minha visão é: o difícil no Serviço Nacional de Saúde é entrar. As urgências, muitas esperas, vemos a questão das urgências, do INEM, todas as dificuldades que nós vemos são reais, elas acontecem.
Percebemos que o Serviço Nacional de Saúde não está dimensionado para a procura que tem, é um facto. Mas entrando, depois já nós conseguimos um bom tratamento; o doente sente-se acolhido, há um serviço belíssimo, os profissionais são espetaculares no acompanhamento, na ajuda. E nós, qual é que é a nossa missão como capelães e como assistentes espirituais? É escutarmos, acompanharmos a pessoa com cuidado, com carinho, com ternura, ajudar a pessoa a não se sentir anónima, a não se sentir um número no meio de tudo isto, no meio de toda esta realidade, mas a sentir-se, dentro da sua dificuldade, dentro da sua vulnerabilidade, a sentir-se em paz, acolhida, isso sim, isso é a nossa missão.
Esses rostos de desespero são anteriores à entrada no hospital?
Sim, eu diria que sim. Claro que vem à conversa, mas todas elas entrando dizem maravilhas. Os Capuchos até é um hospital que não tem urgências, que não tem esta dimensão mais de rapidez, porque é um hospital quase de retaguarda do São José. E, portanto, todas as pessoas que saem de lá, as famílias, sentem-se acolhidas e todas elas dizem, realmente que o Serviço Nacional de Saúde é espetacular, porque encontramos um serviço como não há mais lado nenhum, é um facto.
Agora, o entrar é que é difícil. A procura e a capacidade do Serviço Nacional de Saúde não é a mesma, entre a procura e a sua capacidade, e por isso, repito, e eu marco muito isto, que é um serviço muito bom depois de entrar. O que é que vem mais nas notícias? É aquilo que são as emergências, aquilo que são as urgências, e isso sim é uma luta, mas depois entrando tudo fica mais fácil. Eu, como assistente espiritual, já estou na outra fase, já estou na fase em que a pessoa já lá está dentro. E as dificuldades são naturalmente tema de conversa.
E certamente que os capelães hospitalares partilham este tipo de angústia do doente...
Claro, claro, e no fundo, a nossa missão é escutar, aproximarmos com empatia, no fundo, termos uma relação empática, sermos autênticos e acolhermos, haver um acolhimento da pessoa, e depois, a partir daí, acolhendo a pessoa, sem julgar. Há histórias difíceis, histórias marcantes, histórias de luta interior, mas nós não somos chamados a julgar, somos chamados a escutar, a acompanhar e a ajudar a reconstruir ou construir dignidade na pessoa, porque a pessoa, mesmo estando doente, mesmo estando ali em fases difíceis, não perde a sua dignidade.
Acredito que converse com outros colegas sacerdotes que desempenham esta missão. Há uma perceção de que a situação, especificamente daquilo que estava a falar, da dificuldade de acesso na região da Grande Lisboa, é pior do que no resto do país?
Não diria. Daquilo que vou percebendo, há dificuldades em todo o país. É normal que nas grandes cidades a pressão seja enorme, é um facto, mas eu percebo que há dificuldades em todo o país. Mas independentemente de tudo isso, os nossos profissionais de saúde estão sob uma pressão enorme para responder. E eles respondem.
O capelão assiste os doentes, mas não apenas os doentes, assiste também os profissionais, não é?
Claro que sim. E é também uma dimensão da nossa missão, que é os doentes, a centralidade do doente, o doente nunca é uma pessoa só, tem uma família à volta e, portanto, também temos o dever de acompanhar a família e os profissionais. Tem-se feito coisas também maravilhosas. Eu tenho feito com alguns profissionais ali dos Capuchos, tenho feito peregrinações a Fátima, peregrinações a Santiago Compostela, e isso tem ajudado a ajudar os profissionais.
E a aliviar a pressão...
E a aliviar a pressão, porque lá está, uma das dificuldades dos Capelães, uma dificuldade também de todos os outros profissionais, é este sofrimento acumulado, é esta pressão de termos de responder. E falta muitas vezes o autocuidado, e eu acredito que nós, capelães, também temos esta missão, não do autocuidado nosso, mas também do cuidado dos profissionais, de dar-lhes também esta possibilidade.
Como é que se gera o trabalho da assistência religiosa, espiritual, junto daqueles que permanecem no hospital, por não terem família que os possa acolher? Estou a falar dos internamentos sociais...
Olhe, sendo família, escutá-los. Existem casos destes também nos Capuchos, e nós, no fundo, somos também uma família, e digo somos, e falo no plural porque não sou só eu.
São muitos casos nos Capuchos?
Não são muitos, não são muitos, mas há um ou outro. Estou a pensar em um ou outro caso que já lá está há muito tempo, que são casos que têm que ser geridos...
Quando diz muito tempo, é mais de meio ano, um ano?
Mais de meio ano, mais de meio ano, por aí. Mas nós somos família, e o que é que eu quero dizer com este nós, é que não sou só eu. Tenho voluntários que vão levar a comunhão, que vão escutar, que vão conversar, que vão dialogar, e que no fundo somos a família destas pessoas.
E depois como é que se gere este trabalho? No fundo é trabalharmos em equipa, ou seja, vamos escutando, vamos falando, principalmente com o serviço social, e é verdade que o serviço social também entra aqui, e nós procuramos trabalhar em conjunto, em equipa, e isso é muito bonito, porque vamos dando sugestões e orientações.
Muitas vezes o serviço social pede para eu ir falar com esta ou aquela pessoa, para nós conseguimos entender bem como é que se pode ajudar. Portanto, há assim um trabalho em equipa, e depois com os serviços. No fundo, estes casos sociais só se conseguem ir resolvendo em equipa, com o trabalho de equipa, e isso é um bocadinho o que nós vamos fazendo ali.
Falamos da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente, que acaba de ser divulgada. O Papa usa a figura do Bom Samaritano, que pára, e dá do seu tempo, como contraponto a uma cultura da pressa. Nós temos ritmos clínicos muito veementes, até pelas necessidades de urgência, sobretudo. Como é que se contraria essa lógica da pressa para se entrar no cuidado?
Isso é uma dificuldade, porque muitas vezes não se consegue fazer uma assistência espiritual e religiosa a todos. Porque não se chega a todo lado, mas o que eu vejo é, sempre que estou com um doente ou um familiar, eu estou. Na semana passada estava lá nos serviços, e recebo uma mensagem de uma enfermeira da equipa intrahospitalar dos cuidados paliativos, da qual também faz parte na ULS São José, a dizer-me que há uma doente que estava a partir, estava mesmo na última hora, literalmente na última hora, e ela pediu-me para eu ir lá, não para falar com a doente, porque a doente já não falava, já estava sedada, já tinha havido um trabalho com a equipa dos cuidados paliativos, já tinha havido um trabalho com toda aquela doente, mas uma irmã tinha vindo, estava destruída junto à doente.
E eu chego e a irmã diz-me: Oh padre, só o padre para fazer um milagre. E eu disse, então o que é que para si o milagre? E sentámo-nos. Naquela manhã, eu estive duas horas com esta irmã a conversar, foi um momento importantíssimo, porque a irmã acabou por partir, por falecer, literalmente à nossa frente, e a senhora estava em paz. Foi uma manhã que eu depois deixei de visitar doentes, porque estive duas horas com aquela situação, com aquela irmã, com aquela doente. Ou seja, no fundo, o que nós fazemos na Capelania é olhar a pessoa e é só aquela pessoa.
E eu quando chego a uma cama, a primeira coisa que vejo, que procuro, é uma cadeira para me sentar. Mesmo que esteja pouco tempo, mas sentar é importante, ou seja, estar lá. Uma vez fui a São José, um quarto que estava com muitas camas, e não via cadeiras, e comecei assim a olhar, e a doente com que eu ia falar disse: está a procurar uma cadeira, já percebi, está aqui fora, vá ali fora que encontra.
Há uma pressa, há tudo, mas eu procuro é aquela pessoa e estar ali. A nossa missão é diferente. A missão dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais, dos psicólogos, do serviço social, aí sim eu percebo, que é uma pressão enorme.
No fundo também eu procuro que a Capelania seja o contraponto, ou seja, que o doente perceba que nós estamos ali só para eles. E mesmo quando eles partilham comigo, "ah, mas andam sempre a correr"... eu procuro validar, procuro validar o que a pessoa diz: é verdade, andam sempre a correr, e eu procuro combater essa pressa, ajudando também os outros profissionais que esses, tem uma grande luta.
No encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, gostaríamos de saber como é o trabalho em rede, com os assistentes religiosos de outras confissões, e mesmo religiões.
Vê-se aqui a unidade, vê-se aqui a unidade dos cristãos no hospital, e vê-se o diálogo interreligioso. Nós fazemos essa ponte, ou seja, quando os serviços, ou quando o doente pede, ou quando o serviço pede assistência espiritual e religiosa, da sua igreja, ou, da sua religião, nós fazemos essa ponte, e chamamos. Temos os contactos, e vou falando, e vamos chamando, e no fundo é essa também a nossa missão. E, também, para nós, que lá estamos, é acompanhar.
Aquilo que fazemos com os católicos, fazemos com todos, como eu dava o exemplo da Capela dos Capuchos, toda a gente entra lá e sente-se acolhida. E depois, o nosso trabalho privilegia o diálogo interreligioso e o diálogo ecuménico, que é, conversamos, chamamos, vêm e entram a hora que for. Uma vez, até foi com Sheik David Munir, que eu o chamei para um doente muçulmano, e ele disse-me que só conseguia ir mais tarde, já depois da hora da visita.
Eu disse: vem à hora que puder, à hora que conseguir, para dar esta assistência espiritual a este doente. No fundo há um trabalho em rede. Nós temos os contactos, e vamos assim fazendo esta ponte.