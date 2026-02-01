Cheias em Moçambique: "Temos a informação de pessoas que ainda estão em cima de árvores"

Tem tido a oportunidade de falar de situações no passado. Em relação a acontecimentos anteriores, que foram também muito impactantes, há uma evolução no país em nível da prevenção e da minimização do impacto?

Sim, claramente. O INGD, o Instituto Nacional para a Gestão do Risco de Desastres, está a trabalhar muito melhor do que estava há alguns anos, em primeiro lugar, na prevenção. Inclusivamente, a HELPO teve um projeto que está neste momento a finalizar, em parceria com o INGD de Nampula. Por isso, estamos bem por dentro destes processos. O nosso papel nesse projeto, que era financiado pelo Instituto Camões, pelo Estado português, era de apoiar o INGD na formação dos comités locais, ou seja, a comunicação funciona em dois sentidos. A nível central, são lançados estes avisos por SMS, por WhatsApp, as pessoas recebem avisos constantes e, neste momento, estão alerta para estas situações. No passado não foi assim, recordo-me perfeitamente quando, em 2019, os avisos feitos em relação ao evento do Ciclone Idai foram fossem ignorados por grande parte da população. Hoje em dia, as pessoas não ignoram esses avisos.

Já estão mais recetivas?

Sim, são completamente recetivas, mas também é verdade que o INGD está a trabalhar muito melhor nestas capacitações.

Este tipo de fenómenos precipita, por vezes, a descoordenação. São visíveis também melhorias?

Eu creio que sim, mas permita-me sublinhar que nós não estamos a trabalhar nas zonas mais necessitadas. Por isso, na prática, neste momento não estamos a acompanhar, mas, por exemplo, no ano passado, quando dos três ciclones que aconteceram aqui no Norte do país, pudemos perceber que a capacidade de resposta melhorou.

Recordo-me sempre que, salvo erro em 2006 o Katrina atingiu Nova Orleães, nos Estados Unidos, e o drama foi gigantesco. A resposta não foi boa. Quando nós esperamos que um país como os Estados Unidos as coisas funcionem bem... Efetivamente, os problemas estão sempre à porta. Agora, o INGD está muito mais bem preparado, eu creio que o Estado moçambicano está melhor preparado para estes eventos. A informação que nós recebemos é de que a subida das águas foi repentina, as pessoas, mesmo apesar dos avisos, não esperavam que fosse assim tão grave, mas, na verdade, voltando à questão que me foi colocada, acredito que neste momento Moçambique está mais bem preparado para este tipo de eventos.

Foi uma situação que se vem agravando significativamente nas últimas semanas. Eu pergunto se há uma noção das principais necessidades e das prioridades da ação da HELPO neste momento, por exemplo, e que apoios é que a HELPO tem para acudir a essas necessidades?

Nestas situações, aquilo que nós já sabemos, quando há situações de cheias, a grande prioridade e a grande necessidade são as questões de segurança alimentar. Por exemplo, na cidade de Maputo, há poucas pessoas a terem acesso a machamba, ou seja, não têm um espaço cultivável que lhes permita ter alimento em suas casas, mas sabemos que fica muito difícil quando as pessoas têm infiltração, quando perderam os seus bens de primeira necessidade e com pouco dinheiro é difícil fazer essa gestão. O nosso foco prioritário é a entrega de alimentação para estas famílias mais necessitadas.

Em segundo lugar, algo que nos preocupa muito é a questão da educação. Ontem também foi dada uma notícia que o arranque do ano letivo, que estava previsto para esta sexta-feira, o dia 30 de janeiro, foi adiado para o final do mês de fevereiro, ou seja, para 27 de fevereiro, em todo o país e não apenas nas províncias afetadas. Ou seja, o arranque do ano letivo vai sofrer um atraso de um mês em todo o país, mas nós também sabemos que nestas famílias mais carenciadas o facto de terem neste momento necessidades acrescidas pode significar, em alguns casos, que as crianças deixem de estudar, porque o simples facto de terem que pagar o equivalente a 10 euros como propina já não vai acontecer. O facto de terem que comprar novo material escolar, novo uniforme escolar, pode ser um entrave para a continuidade destas crianças e destes jovens na escola. Por isso, o nosso foco também é, dentro destes jovens que nós estamos a apoiar, dar um reforço escolar.

Depois, o terceiro pilar que nós estávamos a desenhar nesta intervenção, mas depende da nossa campanha de recolha de fundos, saber como vai decorrer, é perceber nas escolas que nós apoiamos, e são 11 escolas secundárias da cidade de Maputo, sendo que algumas dessas escolas são escolas comunitárias que pertencem à Igreja Católica, como ainda há bem pouco tempo estive em reunião com o arcebispo de Maputo, o D. João Carlos Nunes, a falar sobre esta situação. As escolas pertencem à Igreja Católica, apesar de não estarem a ser geridas, neste momento, pela Igreja Católica, mas nós pretendemos também perceber os danos que foram causados e, caso os fundos recolhidos o permitam, fazer uma intervenção também nessas escolas.

Por isso, em primeiro lugar, segurança alimentar, dar alimento a estas famílias. Em segundo lugar, reforço de material escolar e, em terceiro lugar, o apoio na reconstrução das escolas danificadas.

O Carlos Almeida faz a coordenação da HELPO, em Moçambique, a partir de Pemba, região de Cabo Delgado, muito afetada pelo terrorismo islâmico. Há relatos recentes de novos episódios associados ao terrorismo?

Sim, infelizmente, é uma situação que não tem tido abrandamento. Tem havido novas regiões a serem afetadas. No final de 2025, houve uma série de ataques mais a sul, já na província de Nampula, e isso demonstrou ser uma alteração significativa, porque estes grupos, que não se sabe muito bem o seu número, têm causado o terror, sobretudo na região mais a norte da província de Cabo Delgado, mais perto da fronteira com a Tanzânia, mas as suas deslocações, os seus ataques a aldeias, continuam de forma recorrente e, realmente, é um problema...

Continua, então, a haver movimento de deslocados?

Sim, porque depois o que acontece é, quando foi, no final do ano passado, esta situação na província de Nampula, nos distritos de Erati e de Memba, houve muitas deslocações, porque as pessoas, efetivamente, vêem as suas aldeias a serem atacadas, ou perto das suas aldeias, e optam por fugir. E são sempre dramas que duram duas, três semanas, e são problemas muito grandes. Por isso, esta questão de Cabo Delgado, infelizmente, está longe de estar resolvida.

A cadência de informação de pequenos ataques, de avistamentos, de movimentações, é quase diária. Felizmente, aqui na capital da província, em Pemba, não tem havido nenhuma situação, mas estamos muito atentos e muito preocupados com esta situação de deslocamento. Inclusive, os vários projetos que a HELPO desenvolve são, sobretudo, nas regiões mais a sul, onde praticamente não tem havido eventos.

Por várias vezes, já fomos convidados para fazer projetos mais a norte, nos distritos mais afetados, como, por exemplo, Macomia, Melu, Mocímboa da Praia, Nangar, Palma, mas temos rejeitado, porque temos sempre esse princípio que não mandamos - eu não mando colegas meus trabalhar para sítios onde eu próprio não me sinto com segurança para ir trabalhar.

Para finalizar gostaríamos de apontar ao futuro. Os bispos moçambicanos, numa mensagem recente, sublinhavam que as cheias de que temos falado exigem reconstruir casas, mas também reconstruir relações. É preciso olhar para o desafio de curar o trauma destas comunidades que vivem sob um medo cíclico de perder tudo?

Essa frase diz-me, efetivamente, muito, porque em 2014 tivemos umas cheias aqui em Pemba, na cidade de Pemba, e a casa-escritório onde a HELPO tinha as suas equipas instaladas na altura sofreu muito. Nós perdemos quase tudo que tínhamos no armazém, a água chegou praticamente aos nossos ombros, eu sou relativamente alto, ou seja, muita água mesmo. Felizmente, na noite desse evento, eu não estava em casa, estava a minha colega diretor de programa na altura, a Sílvia Nunes, e recordo-me que no ano seguinte, quando começou a temporada das chuvas, qualquer pequena chuva, a minha colega ficava instável, com vontade de chorar, porque aquilo foi uma situação mesmo muito grave.

E estamos a falar de nós que somos os privilegiados, porque as coisas danificam-se nós conseguimos mais facilmente reconstruir. Quando estamos a falar de pessoas que perdem os seus entes queridos, os seus familiares a situação é outra. Recordo-me sempre também, em 2019, no idai, em que a HELPO fez um apoio muito grande junto com a diocese do Chimoio, nós trabalhámos na missão de Dombe, onde muitas pessoas tinham ficado três dias em cima das árvores para sobreviver, e essas pessoas ficam com traumas para toda a vida, e realmente com feridas que muitas delas demoram muito tempo a sarar. E sem dúvida essa frase diz muito, é preciso reconstruir as casas, é preciso rezar para que o terreno volte a ser fértil, mas dentro do coração das pessoas fica também muita ferida que demora a curar. Uma das formas que nós temos sempre de ultrapassar isso é receber ajuda e dar ajuda a quem mais precisa e tentar caminhar com o sentido de dever cumprido, ou pelo menos de tentativa de dever cumprido.