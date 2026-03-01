Pobreza: "Para muitos estudos as pessoas que não moram não existem"

A semana Cáritas apresenta-se como uma ocasião para promover atividades de reflexão, mobilização e de animação pastoral em torno deste setor, do setor social. O que sugere para que nas pessoas, as comunidades se possam comprometer com este projeto da Cáritas Portuguesa?

Bem... Sugestões teria muitas, mas o que penso que é muito, muito importante, é que o que aconteceu está muito perto. Portanto, ninguém pode dizer que se esqueceu ou que não reparou. Eu acredito na proximidade e acho que na proximidade podemos fazer muita diferença. Desde ajudar as pessoas que estão desalentadas porque ficaram sem nada e nem sequer sabem o que é que vão fazer, sobretudo os mais frágeis, os mais vulneráveis, os que foram vítimas desta calamidade, e que são os mais velhos ou as crianças, ou as pessoas que estão sozinhas. A essas situações temos a obrigação de as olhar e tentar ajudar. Depois, há que perceber quais são os projetos que podemos facilitar e colaborar e participar, porque, de facto, não há nenhuma instituição sozinha. Nem sequer o Governo ou o Orçamento de Estado vão resolver a situação sem uma coerência de intervenção. Temos muita gente desalojada ou precariamente alojada e temos muitas pessoas muito frágeis, quer por pouca idade quer por muita idade. Não podemos confortar-nos com isso.

De que formas pode uma pessoa colaborar nesta Semana Cáritas?

Temos uma Semana Cáritas a acontecer neste momento e vamos poder fazer-nos próximos. Aquilo que eu sugiro é que, através do site da Cáritas, se identifiquem as formas com que se pode colaborar e relembro que, quando estou a falar nisto, não estou a falar apenas em dinheiro.

Não é só com tijolos que vamos resolver a situação de vida das pessoas que até podem ter resolvido o problema do tijolo, mas, depois, não têm pratos, não têm lençóis, não têm roupa, não têm nada. E, depois, como dizia, temos a vantagem da proximidade. É mais fácil a quem está perto verificar o que verdadeiramente faz falta.

Acho que temos de olhar para a proximidade e perceber o que é que em cada proximidade existe de necessidade premente e visível porque cada um de nós, estando perto, pode viver muito mais do que qualquer estudo que se faça. Isto é um dos desafios maiores deste tempo. O que iremos tentar fazer é, exatamente, usar todos os recursos que houver. Às vezes, tendemos a achar que sabemos quais são os recursos que são precisos. Não sabemos. Uma colaboração muito baixa pode fazer muito mais diferença do que uma coisa muito chique. Portanto, o desafio é olhar e ver.