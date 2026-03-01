Pobreza: "Para muitos estudos as pessoas que não moram não existem"

01 mar, 2026 - 09:30 • Henrique Cunha (Renascença) e Paulo Rocha (Ecclesia)
A presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, alerta para a realidade que está para além dos números, sugerindo que os problemas da habitação e da pobreza em Portugal são piores do que aquilo que é retratado nos estudos e estatísticas: os números não têm correspondência com a realidade.
“Nem sempre as percentagens e o que os números oficiais nos apresentam correspondem à realidade do território”, diz Rita Valadas, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia.
“Nem todos os dados são científicos, mas conjugar a realidade que se vê com os números que nos chegam é absolutamente indispensável para perceber o que está acontecendo no país”, reforça.
Rita Valadas diz que as conclusões do estudo da pobreza e exclusão social em Portugal, que resulta do trabalho do Observatório da Cáritas e que vai ser apresentado na quarta-feira, “não permitem descansar”.
"A vida das pessoas não tem mudado assim tanto”, diz, reforçando a ideia da necessidade de se olhar a realidade para além dos números. No plano da habitação, por exemplo, “para muitos estudos as pessoas que não moram não existem”.
“Se não se conta com as pessoas que não têm morada, claro que a situação é melhor, sobretudo numa altura em que há muita gente sem morada”, esclarece.
A responsável da Cáritas reafirma que a “leitura de proximidade” que a organização consegue fazer “não condiz muito com a melhoria dos valores da pobreza”.
A responsável da Cáritas reafirma que a “leitura de proximidade” que a organização consegue fazer “não condiz muito com a melhoria dos valores da pobreza”.
"Há espaços no Parque das Nações onde mora gente debaixo de tampas de saída de ar-condicionado, porque é quente”, exemplifica.
Outra realidade verificada pela Cáritas e muitas vezes escondida é a das chamadas "camas quentes".
“É uma realidade sobre a qual não se tem muita consciência porque não a vemos, mas saber que há zonas do país em que as pessoas utilizam a mesma cama para dormir em horários diferentes é extraordinariamente violento", desabafa, para enfatizar: "Devíamos olhar para isto."
Neste dia em que começa a Semana Cáritas, que inclui o seu peditório anual, Rita Valadas apela à solidariedade e à "obrigação de ajudar os mais frágeis”, nomeadamente as recentes vítimas dos temporais. “Temos muita gente desalojada ou precariamente alojada. O que iremos fazer é usar todos os recursos que houver”, garante.
Começamos por esse estudo que a Caritas Portuguesa vai apresentar na quarta-feira: o estudo atualiza os indicadores da pobreza e exclusão social em Portugal, resultado do trabalho do Observatório da Caritas. Permanecem as tendências do relatório do ano passado, onde se destacava, negativamente, a prevalência de situações extremas de exclusão social?
Há pequenas alterações. De facto, o resultado do estudo deste ano não nos descansa porque nem sempre as percentagens que os números oficiais nos apresentam correspondem à realidade do território. Isto é uma coisa que nós temos vindo a perseguir e a tentar perceber: quais são, de facto, os mais vulneráveis, os mais frágeis, dentro das situações sociais na proximidade, porque o país não é igual, o país é muito diferente e não recebe as influências todas da mesma maneira.
Portanto, realmente a nossa preocupação permanece em continuar a olhar para os números e para a realidade.
Uma outra realidade, para além dos estudos?
A realidade que os nossos olhos veem e que na nossa proximidade, que é única, vê muito melhor. De facto, a Cáritas tem este benefício de estar nos territórios. Como eu costumo dizer, perto da igreja do bairro. Não há quem veja melhor que isso.
Nem todos os dados são científicos, mas conjugar a realidade que se vê com os números que nos chegam é absolutamente indispensável para perceber o que está acontecendo no país.
Potencia ainda mais o risco?
Sim, claramente. Não só potencia o risco, como desgasta o estudo sobre esta realidade, porque é uma realidade conhecida que desconhecemos. Nós conhecemos os números, existem muitos estudos, as coisas oscilam entre percentagens, mas as percentagens não são pessoas e a vida das pessoas não tem mudado tanto assim.
É mais negativa do que os indicadores numéricos?
Eu diria que não é tão positiva como os indicadores numéricos. Nós, por vezes, temos umas melhorias e, depois, temos umas perdas. É assim.
A habitação é também um tema que, pelo menos a perceção que se tem, na opinião pública, é de que é difícil o acesso e é causador também de situações de pobreza extrema. Esse número já era mau o ano passado, é pior este ano?
O problema não é só isso, é que para muitos estudos as pessoas que não moram não existem. E isto é difícil, se calhar, de perceber, porque gostamos de ver os estudos e os números e tudo isso, mas, depois, ficamos muito contentes quando há menos gente abaixo do nível da pobreza e há alguns fatores que não são tão fáceis assim. Se não se conta com as pessoas que não têm morada, claro que a situação é melhor, sobretudo numa altura em que há muita gente sem morada; legais e ilegais, portugueses, estrangeiros... E essa leitura que nos é dada na proximidade não condiz muito com a melhoria dos valores da pobreza.
Onde é que vive essa gente sem morada?
Bem... Na rua ou em bocadinhos de rua. Estou-me a lembrar por exemplo, que há espaços no Parque das Nações onde mora gente debaixo de tampas de saída de ar condicionado porque é quente. É extraordinariamente mais confortável do que a rua. E vivem em estações de comboio, a tempo parcial... Vão fugindo de uns sítios para os outros. E vivem nas "camas quentes", que é uma realidade da qual acho que não temos muita consciência. É uma realidade sobre a qual não se tem muita consciência porque não a vemos, mas saber que há zonas do país em que as pessoas utilizam a mesma cama para dormir em horários diferentes é extraordinariamente violento. E nós devíamos olhar para isto.
Tem alertado para essa realidade. É uma realidade que tem aumentado?
Ninguém sabe. Se alguém lhe der esse número, eu gostava de o ter. São pessoas, algumas delas ilegais outras em situações que não são propriamente ilegais, porque há aqui dois níveis de pessoas. Há pessoas que são ilegais porque ninguém nunca as conheceu e há situações de pessoas ilegais há muito tempo porque chegaram em situações especiais e depois nunca se legalizaram. São situações bastante diferentes. E, depois, há muitos estrangeiros que não tencionam ficar e há muitos estrangeiros que querem ficar. Estas realidades não são iguais.
O número de pessoas em situações sem-abrigo é mais conhecido, é mais quantificável, pelo menos. O estudo do ano passado apontava para uma duplicação entre 2019 e 2023. Agora, com a demissão do gestor dessa estratégia, o problema vai agravar-se ainda mais ou vai ficar mais esquecido?
Infelizmente, o gestor não será a pessoa que vai influenciar este número. A falta de propósito no combate a esta situação é um bocadinho independente dos nomes. Eu tenho um respeito enorme pelas pessoas que têm trabalhado nesta área, que são muito importantes, mas nunca conseguiram fazer tudo quanto tinham intenção e projeto. Portanto, não podemos dizer que...
... o horizonte para acabar com as situações de sem-abrigo era 2025…
Mas nunca houve o cumprimento da estratégia. E não tiveram os recursos. E vieram muitas mais pessoas e foram-se embora muito menos, e vieram mais pessoas da Ucrânia, e vieram mais pessoas da Índia... Cada pessoa dedica-se a escutar um destes problemas.
Significa que o número da população em situação de sem-abrigo vai continuar a aumentar?
Bem, eu não gosto de ser pessimista e acho que temos condições para ter uma atitude em relação a isto. Precisamos de pessoas, de estrangeiros. Nós temos um problema com o envelhecimento da população, temos um problema com algumas áreas de trabalho e, agora, com esta situação de catástrofe, ainda precisaremos de mais, mas não podemos fazer disto uma coisa de bochechos, sem estratégia. Temos de pensar o que queremos para Portugal, de quem é que precisamos e quem estamos disponíveis para acolher.
Temos aqui uma duplicidade entre alguns que nos procuram a fugir e outros alguns que nos procuram para saltar para o sítio qualquer.
Essa estratégia seria para definir no terreno ou nos gabinetes ministeriais?
Nos dois. Para já, tem de haver concordância entre as duas coisas. Eu diria que do que precisamos é de uma leitura muito próxima sobre o que se passa e dos interesses que temos a caminho de Portugal, ou de pessoas que sejam interessadas em vir, mas saber exatamente o que é que temos para oferecer porque, senão, isso é publicidade enganosa. Nós dizemos "venham" e, depois, não temos coisas para lhes dar. É preciso dizer "nós precisamos de pessoas nesta área, naquela área, damos estas condições e aquelas condições", de modo a permitir que as pessoas também fiquem. Para resolver problemas agudos, com certeza: podem vir e ir. Mas, se queremos uma resposta de construção, precisamos de pessoas que venham e que fiquem. E que queiram ficar em Portugal com propósito.
Podemos olhar também a outra estratégia, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Também aí vai ser necessário rever metas, até pelos indicadores já disponíveis, que apontam, por exemplo, para um risco de pobreza dos trabalhadores de 5%, quando o ano passado era à volta de 9%... Eu também não tenho uma capacidade de desenhar esse quadro…
Mas esta revisão será razoável?
Os valores, o indicador de medição do risco de pobreza tem a ver com as políticas e com aquilo que pretendemos atingir. Aquilo de que temos de cuidar é que as pessoas tenham condições mínimas de permanência em Portugal. Portanto, não vale a pena dizer que estamos abertos a receber pessoas quando não temos condições para lhes dar. E as pessoas precisam de ter oportunidade de trabalho e de ter alguma estabilidade. Se é para ficar, têm de ter capacidade de constituir família e mantê-la. E também habitação.
A verdade é que, num conjunto de coisas, algumas áreas têm respondido melhor que outras. Tenho visto imensas reportagens, por exemplo, em relação à escola. Acho verdadeiramente fantástico o que as escolas conseguem fazer com a literacia de estrangeiros em Portugal. É incrível. Mas também precisam de outros recursos, porque não chega só saber pedir o pão ou a água. Assim, cria-se uma ilusão. Se nós queremos que eles fiquem, temos de os cativar com interesses que também sejam deles, que sejam comuns. Que sejam interessantes para Portugal e que sejam interessantes para quem chega.
Que relação existe entre o agravamento da situação social do país e o aumento da imigração?
Nunca me passou pela cabeça que houvesse alguma relação entre as duas coisas. Assim, nessa perspetiva. Nós temos várias relações no que diz respeito a estrangeiros. Nós precisamos de estrangeiros, porque temos um envelhecimento muito agudo da população, o que significa que precisamos de pessoas que venham enriquecer o nosso mercado de trabalho, até em áreas que nós temos pouca oferta em Portugal, e também pessoas que queiram ocupar zonas do país que precisavam de ser povoadas...
Mas, com base naquilo que nos tem dito, há uma certa pressão do fator imigração no aumento do número da população em situação de pobreza?
Não sei se existe essa ligação assim muito direta. De facto, temos fatores de pobreza entre estrangeiros. Temos muitos estrangeiros em situações em que nem sequer podemos falar de pobreza: é mesmo incapacidade de subsistência. As pessoas vêm de muito negativo e, portanto, aceitam muitas coisas que não seriam naturais no nível de vida que nós queremos para Portugal.
Depois, também temos alguma incapacidade de organizar o nosso pensamento para poder receber as pessoas em condições, com um projeto de vida que as alimente, que as ajude a cá ficar e que corresponda também às nossas lacunas, porque nós temos muitas lacunas de pessoas, apesar de termos uma suposta taxa de empregabilidade muito equilibrada. Agora, por exemplo, com estes problemas que houve das tempestades, estamos aflitos com gente da área da construção civil.
Portanto, há aqui alguma coisa que nos deve ensinar em relação a ser verdadeiros com quem nos procura, ser verdadeiros sobre aquilo que temos para oferecer. E identificar exatamente quais são as áreas. Há um grupo de pessoas que vem disponível para trabalhar nessas áreas. E, depois, temos algumas pessoas que são fugidas e aí o problema é o de uma vulnerabilidade pessoal, da qual nós, Igreja, temos, naturalmente, alguma obrigação de cuidar.
E é possível estabelecer uma relação entre o trabalho dos imigrantes e o aumento da capacidade de resposta através da Segurança Social?
A capacidade dos imigrantes, naturalmente, resolve-nos muitos problemas, porque nós temos muita falta de mão-de-obra em algumas coisas. Se eles forem recebidos em situação legal, naturalmente, vão também contribuir para a sustentabilidade da Segurança Social.
Isso está a acontecer?
Dizem os números que sim. Os últimos números que vi diziam que, de facto, tínhamos uma taxa de sustentabilidade superior à conta dos descontos que pessoas imigrantes fazem.
O país está em estado de reconstrução, sobretudo nas regiões do Centro e de Évora. Que resposta está a dar a Cáritas - e as várias Cáritas de diocesanas - na emergência que se seguiu às tempestades e às cheias?
A Cáritas está perto e, de facto, ninguém estava preparado para o que aconteceu, mas a forma como nos vários territórios se fez o acolhimento desta situação foi muito, muito boa. Temos áreas que ficaram sem acessibilidades. Nessas, não há quase, ainda, possibilidade de ajudar, apesar de ter havido uma colaboração da Marinha e do Exército para poder chegar a determinados territórios. Mas nós não estávamos preparados para isto.
Houve muita gente que ficou em situação de enorme vulnerabilidade e que não tem, para já, uma situação desanuviada, até porque estiveram debaixo de água durante imenso tempo. Não as pessoas, mas as suas casas. E ainda há gente que está nos sítios precários onde foi acolhida - nos ginásios e nessas coisas. Não é uma coisa que se consiga resolver de um momento para o outro, é impossível. Mas, de facto, houve uma intervenção cruzada de vontades e eu acho que nós devíamos olhar para isso.
Mas não foram respostas muito reativas à emergência criada? Houve uma estratégia da Cáritas, até no seu todo nacional, para que a resposta atendesse às várias situações?
A resposta foi, como todas as respostas de emergência, à medida da emergência. Eu gosto de separar as duas coisas. Nós devíamos já estar em situação de reconstrução, não na perspetiva da casa, mas na perspetiva da reconstrução da vida das pessoas que foram afetadas por esta situação. Aquilo que eu assisti foi um movimento de zonas do país, no que diz respeito à Cáritas, a circular de zonas para zonas, conforme iam sabendo das dificuldades que estavam a acontecer em determinados territórios. Se é suficiente, não. Mas também não tenho ideia, se alguém tem a ilusão, de que haja uma instituição, ou até uma área governamental, que possa acudir a isto.
Acho que o movimento é muito positivo e acho que nos preparou para o próximo caminho. O próximo passo é, de facto, encontrar soluções de vida para as pessoas. Ainda temos a Costa da Caparica a perder areia pelos montes abaixo. Nem sabemos o que é que vai acontecer. Qualquer ilusão de que alguém tenha a resolução ou a verdade?... Acho que não. Isto ainda é uma emergência.
Como analisa as consequências sociais, nos próximos meses ou até anos, na sequência da paragem de muitas empresas e, em alguns casos, do seu encerramento?
Se eu tivesse a pintura desse quadro, poderia ajudar a responder...
Mas há algo que é previsível, não?...
Há uma coisa que é clara: é muito mais fácil destruir do que reconstruir. E há coisas que dificilmente serão reconstruídas. Depois, ainda não temos, sequer, os dados sobre o que está a coberto de seguros e o que é que terá que ter intervenção, de alguma maneira. E ainda nem sequer temos clareza sobre o que é que pode ser reconstruído e o que é que não pode.
Temos a certeza que a Caritas vai acompanhar...
Ah, isso certamente, à medida das nossas possibilidades, mas nunca sozinha.
Também o acompanhamento daquelas situações do desemprego, que é muito, nomeadamente na Região Centro?
Também. Não temos a clareza disso. É terrível, nesta altura, dizer isto, mas a verdade é que se há alguns empregos que podem vir a ser retomados como intervenção nos postos de trabalho, na reconstrução, na compra de materiais, etc. Também não temos a certeza em relação à realidade no seu todo. Repare que estamos a falar numa altura em que ainda não temos telhas para cobrir as casas. Ainda há muita gente que não conseguiu fazer isso. Temos condições para fazer a diferença, mas temos de ter a certeza do que é que deve ser reabilitado e de que não vai existir esse risco na próxima chuvada. Temos mesmo de ter a certeza se precisamos de realojar pessoas ou de reabilitar as casas para realojar pessoas.
Dizia que é importante a colaboração de todos... Para que ninguém fique para trás, também é importante que o Estado não se negue às suas responsabilidades...
Pois, ninguém. Nem o Estado, nem os privados, nem a solidariedade. É tudo junto. Com a situação que temos e a dimensão do que tivemos, não há ninguém que sozinho consiga chegar e resolver.
E existe o risco de alguém ficar para trás?
Existe e essa será uma desinquietação óbvia e permanente. Essa é a única coisa que eu sinto que temos de animar. A desinquietação tem de ser animada por todos para que estas situações sejam resolvidas, mas para que também algumas destas situações não voltem a acontecer. Se nós temos a certeza de que isto vai voltar a acontecer, será tolo que a solução de vida destas pessoas seja dar-lhe uma situação idêntica que não lhes dá segurança.
A semana Cáritas apresenta-se como uma ocasião para promover atividades de reflexão, mobilização e de animação pastoral em torno deste setor, do setor social. O que sugere para que nas pessoas, as comunidades se possam comprometer com este projeto da Cáritas Portuguesa?
Bem... Sugestões teria muitas, mas o que penso que é muito, muito importante, é que o que aconteceu está muito perto. Portanto, ninguém pode dizer que se esqueceu ou que não reparou. Eu acredito na proximidade e acho que na proximidade podemos fazer muita diferença. Desde ajudar as pessoas que estão desalentadas porque ficaram sem nada e nem sequer sabem o que é que vão fazer, sobretudo os mais frágeis, os mais vulneráveis, os que foram vítimas desta calamidade, e que são os mais velhos ou as crianças, ou as pessoas que estão sozinhas. A essas situações temos a obrigação de as olhar e tentar ajudar. Depois, há que perceber quais são os projetos que podemos facilitar e colaborar e participar, porque, de facto, não há nenhuma instituição sozinha. Nem sequer o Governo ou o Orçamento de Estado vão resolver a situação sem uma coerência de intervenção. Temos muita gente desalojada ou precariamente alojada e temos muitas pessoas muito frágeis, quer por pouca idade quer por muita idade. Não podemos confortar-nos com isso.
De que formas pode uma pessoa colaborar nesta Semana Cáritas?
Temos uma Semana Cáritas a acontecer neste momento e vamos poder fazer-nos próximos. Aquilo que eu sugiro é que, através do site da Cáritas, se identifiquem as formas com que se pode colaborar e relembro que, quando estou a falar nisto, não estou a falar apenas em dinheiro.
Não é só com tijolos que vamos resolver a situação de vida das pessoas que até podem ter resolvido o problema do tijolo, mas, depois, não têm pratos, não têm lençóis, não têm roupa, não têm nada. E, depois, como dizia, temos a vantagem da proximidade. É mais fácil a quem está perto verificar o que verdadeiramente faz falta.
Acho que temos de olhar para a proximidade e perceber o que é que em cada proximidade existe de necessidade premente e visível porque cada um de nós, estando perto, pode viver muito mais do que qualquer estudo que se faça. Isto é um dos desafios maiores deste tempo. O que iremos tentar fazer é, exatamente, usar todos os recursos que houver. Às vezes, tendemos a achar que sabemos quais são os recursos que são precisos. Não sabemos. Uma colaboração muito baixa pode fazer muito mais diferença do que uma coisa muito chique. Portanto, o desafio é olhar e ver.