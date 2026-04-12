Angola. "Assimetrias muito acentuadas" ferem paz e reconciliação, diz bispo de Saurimo

A visita do Papa a África vai ajudar a que se valorize mais as pessoas e não apenas as riquezas naturais que ali podem ser exploradas. É essa a convicção do bispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, D. José Manuel Imbamba fala dos preparativos para receber Leão XIV em Angola, um país "empobrecido", onde a filiação partidária continua a falar mais alto, mas onde existe uma "cultura religiosa acentuada" e a Igreja é uma "força viva" e uma "voz crítica", que "continuará a desempenhar o seu papel".

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Angola vai receber dentro de alguns dias a visita do Papa Leão XIV. A Conferência Episcopal Angolana sublinhou recentemente que esta será uma ocasião propícia para curar as feridas internas de Angola. Que feridas concretas, a nível social, político e espiritual, é que precisam de ser saradas com mais urgência no país?

Angola vive um processo de reconciliação. Depois dos anos de guerra fratricida que vivemos e 24 anos de paz efetiva, ainda sentimos que há fissuras na nossa consciência, há fissuras no modo como nós narramos a nossa história, há fissuras nas próprias memórias históricas. E fissuras essas que não ajudam a criar aquela cidadania que todos nós pretendemos. O país está excessivamente partidarizado, o país está empobrecido, o país está com assimetrias muito acentuadas e tudo isto fere a paz, fere a reconciliação, fere a harmonia que todos nós pretendemos enquanto cidadãos.

Então é por isso que fazendo jus ao lema da própria visita do Santo Padre, “Peregrino de Esperança, Reconciliação e Paz”, queremos verdadeiramente sentir esta renovação, esta interpelação, esta capacidade de ir ao encontro do irmão e abraçá-lo, esta capacidade de nos aceitarmos apesar das nossas diferenças, essa capacidade de fazermos, digamos assim, um exorcismo à nossa própria maneira de viver a nossa história e tudo aquilo que aconteceu. Porque os assombramentos do passado ainda continuam a impedir o abraço fraterno. Os assombramentos do passado continuam a impedir o reconhecimento do mérito, o reconhecimento da cidadania, o reconhecimento do outro independentemente das suas filiações partidárias.

O país está excessivamente partidarizado, empobrecido, com assimetrias muito acentuadas e tudo isto fere a paz

A crise social no último ano provocou muitos protestos de rua, que nós também acompanhamos desde cá. A situação hoje está mais estável?

A situação está estável, aquela foi uma fase crítica que nós vivemos naquela altura, mas o calor social continua alto, porquanto os problemas ainda continuam sendo adiados. Há muito desemprego, muita insatisfação, as políticas públicas ainda não conseguem dar as respostas esperadas. E é claro, apesar dessa estabilidade, apesar dessa harmonia que se faz sentir, mas as tensões sociais ainda se mantêm vivas, por causa da vida, cara, que os cidadãos estão a experimentar. Isso está a provocar muito a fuga dos jovens para outras paragens do mundo.

Leão XIV vai a regiões onde anteriores Papas não estiveram, é o caso da Diocese de Saurimo, onde D. José é bispo. Teve influência na escolha desta etapa da viagem?

Até certo ponto, sim, posso assumir isso, por uma razão muito simples: as anteriores visitas papais tiveram lugar no norte da Angola, no litoral, no centro-sul, e nunca o leste tinha sido visitado. Tendo havido esta oportunidade, claro, era a hora da região leste também poder acolher um Papa. E é o que está a acontecer, é o que vai acontecer.

Acontecem várias injustiças nas zonas de garimpo, de diamante, e tudo isto vai fazer com que o apelo à valorização da pessoa, da convivência, do desenvolvimento e da renovação cultural, seja reiterado pelo Santo Padre

Saurimo tem registado um crescimento demográfico, também devido à chegada de migrantes provenientes de zonas de conflito. Que mensagem é que o Papa pode transmitir à África, ao mundo, a partir desta região concreta de Angola?

A mensagem será no sentido de despertar um pouco as consciências, quer dos nossos governantes, como as de todos aqueles que exploram minério nesta região, para que valorizem mais a riqueza humana, para que valorizem mais as pessoas, as comunidades humanas, que não olhem só pela matéria-prima enquanto tal. Que tudo aquilo que a natureza oferece possa, de facto, valorizar mais a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento integral e tudo aquilo que produz felicidade e bem-estar nas pessoas.

E, por isso, acho, é um apelo à justiça social, ao respeito da dignidade humana, a não maltratar as pessoas. Acontecem várias injustiças nas zonas de garimpo, de diamante, e tudo isto vai fazer com que o apelo à valorização da pessoa, da convivência, do desenvolvimento e da renovação cultural, seja reiterado pelo Santo Padre.

O roteiro da visita contempla uma deslocação a Muxima, o coração da religiosidade popular em Angola. Qual é a importância de colocar “Mama Muxima” no centro desta peregrinação da esperança e que impacto poderá ter nos fiéis de todo o país?

Como acabou de dizer, a Muxima hoje representa o coração espiritual do nosso país. Todos acorremos lá para pedir bênçãos, graças e tudo aquilo que faz bem a cada fiel e à nação, no seu todo. E, ademais, Muxima hoje transformou-se em um santuário nacional. Os bispos da CEAST decidimos elevar à categoria de santuário nacional. Há toda uma envolvência transformada, o governo da Angola tomou esta brilhante iniciativa de transformar a Vila da Muxima no seu todo, o que está a incluir também a construção da Basílica Mama Muxima e toda a esplanada que vai comportar.

Por isso, a ida do Santo Padre a este lugar sacro vai significar um reconhecimento à devoção mariana, um reconhecimento histórico daquele lugar e também dar jus às promessas que os Papas anteriores tinham recebido dos nossos presidentes quanto à reconstrução daquele lugar, para prestar melhor serviço religioso a todos os peregrinos da Angola, e não só, que têm beneficiado daquele lugar.