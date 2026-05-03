Centenas de órfãos em Mumemo e centro de saúde precário mobilizam jovens portugueses

"Uma realidade impossível de imaginar". No Dia da Mãe damos a conhecer um projeto em Moçambique erguido pelas irmãs franciscanas que inclui uma maternidade e um centro de saúde, onde tudo faz falta.

A realidade é descrita, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, pela jovem Teresa Mello Castro que em julho, juntamente com mais 20 voluntários, parte para Mumemo, um bairro criado na sequência das cheias de 2000.

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A jovem diz que o Centro de Saúde onde irá fazer voluntariado apenas tem paracetamol e, por isso, apela ao apoio geral para que se "possa dar dignidade" aquele espaço. De acordo com Teresa Mello Castro, a maternidade e o centro de saúde locais enfrentam uma carência extrema, lutando para cuidar de milhares de famílias sem medicamentos básicos.

É para nos falar da missão dos 21 jovens universitários, que entre julho e agosto se deslocam a Moçambique para apoiar estas mães e crianças, que Teresa Mello e Castro é a convidada deste domingo da Renascença e da Agência Ecclesia.

Um dos eixos do trabalho é o apoio a dois orfanatos. Como é que surgiu a ideia de ir ao encontro destas pessoas e de as ajudar?

Em 2023, eu viajei a África com a minha família e lá nós conhecemos o bairro de Mumemo e, na altura, as irmãs deram-nos a explicar a história do bairro, que, como explicaram no início, nasceu na sequência das cheias de 2000. Na altura foi a irmã responsável que pediu um terreno ao Governo de Moçambique para começar o projeto de recenseamento. O terreno era apenas mata. Foram as próprias irmãs que carregaram os materiais todos para a construção de casas e Mumemo nasceu.

Atualmente acolhe cerca de 10 mil pessoas e as irmãs construíram um projeto inacreditável de casas, dois orfanatos, quatro escolas, um centro de saúde. E o dia a dia delas é a entrega constante a cada pessoa e a cada necessidade do bairro.

Quando as irmãs nos deram a conhecer a história do bairro, disseram também que tinham quartos só para voluntários, que estavam quase sempre vazios com a falta de ajuda que têm e eu, nesse momento, regressei a Portugal, assim com o desejo de voltar lá para fazer voluntariado e foi em outubro de 2025 que este desejo ganhou forma. Foi através do contato que eu ainda tinha de um responsável local, que é o Dércio. E disse-lhe que desde 2023 Mumemo não me saía da cabeça e queria voltar lá e queria saber se precisavam da minha ajuda e ele disse: "claro que sim, traz quem quiseres". Então desafiei assim uns amigos meus mais próximos e pronto, somos agora 21 jovens que vamos para lá entre 12 de julho a 8 de agosto.



Mumemo acolhe 10 mil pessoas, as irmãs construíram um projeto inacreditável de casas, dois orfanatos, quatro escolas, um centro de saúde



Estamos a falar de centenas de crianças e não só, e de mães e do outro trabalho que as irmãs fazem. O que é que os voluntários vão procurar fazer neste contexto que é um contexto particular e difícil?

Nós sabemos que não vamos acabar com a pobreza em Mumemo. O nosso principal objetivo é levar alegria e dignidade àquele bairro, mostrar que eles não são esquecidos e não estão sozinhos. Lá há dois orfanatos, um feminino e um masculino, e cada um tem capacidade para acolher cerca de 150 crianças. Nós vamos estar a acompanhar as crianças tanto na escola, como após a escola, vamos estar a fazer atividades com elas. Vamos integrar o trabalho diário das irmãs e estar preparados para qualquer eventualidade.



Há muitas crianças que são abandonadas pelas famílias e que vivem sozinhas e elas próprias batem à porta dos orfanatos



Como é que descreve a força das irmãs franciscanas hospitaleiras, que ao longo de mais de duas décadas construíram orfanatos, escolas e um centro de saúde, assumindo um verdadeiro papel maternal com esta comunidade?