“Existe uma utilização acrítica do que está no digital"

Com as novas tecnologias ficamos também mais vulneráveis à manipulação, contra a qual o Papa também escreve. Que instrumentos estão à nossa disposição para evitar este risco?

Neste caso, os instrumentos já são os próprios da Inteligência Artificial. Ou seja, o que serve para fazer mal também pode servir para fazer bem. Depende da forma como nós estamos no ambiente digital. Aquilo que está no nosso interior pode ser bom ou pode ser mau. Um exemplo, saindo fora deste âmbito: um carro é uma coisa boa, mas ultimamente até tem havido pessoas que atropelam, atentados e tudo o mais.

Aqui é a mesma coisa. Há uma ferramenta muito interessante a nível de IA, "Perplexity", que é oferecido nalguns serviços em promoções de bancos ou de redes, de cadeias, de serviços de internet.

O "Perplexity pro", por exemplo, é uma ferramenta muito útil para saber as fontes e para combater a desinformação.

Há muito tempo que a Igreja chama a atenção para o digital: que não é uma ferramenta, mas um lugar, um ambiente onde o homem se relaciona

Nós estamos numa fase de aprendizagem, o que é natural, quanto à utilização da IA, em particular na comunicação. Tem encontrado vontade em perceber os limites e as vantagens desta utilização? A Igreja Católica também está atenta a esta problemática?

Eu tenho encontrado vontade por parte das pessoas e essa vontade manifesta-se, por exemplo, nas perguntas que me têm feito depois da tese e mesmo antes. Toda a gente me pergunta e, ultimamente, fazem as mesmas perguntas, isso é interessante. Essa vontade também se manifesta naquilo que é o pensamento da Igreja.

Por exemplo, em janeiro de 2025, houve um documento "Antiqua et Nova", dos Dicastérios para a Doutrina da Fé e da Cultura e Educação, também sobre a questão da utilização da Inteligência Artificial. Isso manifesta essa vontade, quer na Igreja, quer fora da Igreja. Os nossos bispos, por exemplo, nas próximas Jornadas Pastorais do Episcopado, vão conversar sobre a questão da Inteligência Artificial e sobre o lado antropológico e relacional de como é que podemos usar a Inteligência Artificial.

Teoricamente, nós estamos despertos para esta realidade. Na prática, é mais difícil e temos de fazer muito caminho, ou seja, do ponto de vista teórico, há muito tempo que a Igreja chama a atenção para o digital: que não é uma ferramenta, mas um lugar, um ambiente onde o homem se relaciona.

Na prática, as coisas não são assim e, por isso, fiquei bastante alegre quando o Papa enalteceu a questão da literacia mediática na sua mensagem [para o LX Dia Mundial das Comunicações Sociais] e quando, por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil editou um documento de 32 páginas a explicar como é que nós podemos estar perante o digital, inspirando-se na mensagem do Papa. São pequenos caminhos e que também nós podemos fazer em Portugal, é necessário fazer esse caminho.

A sua investigação revela que quase 71,8% dos padres portugueses usam as redes sociais, mas regista também uma diminuição na intencionalidade do uso na pós-pandemia. A que é que se deve este recuo ou cansaço?

Essa pergunta até foi feita precisamente por um elemento do júri do doutoramento e é uma pergunta que se explica porque em 2021 era necessário – e o meu trabalho incidia muito sobre isso, a questão da utilização do pós-pandemia – o uso do digital para o contato direto.

E em 2023 diminuiu, como está a dizer. Porquê?

Lá está, pela falta de literacia mediática e falta de conhecimento de que é um lugar. Ou seja, quando for necessário utilizamos aquela ferramenta, quando não é necessário não usamos. E até achamos que aquilo é perigoso, que pode ser manipulável, que pode dar-nos mal a informação, que as coisas podem ser destruídas, que pode haver questões de ódio, desinformação. Temos medo. Em vez de conhecermos, temos medo e deixamos de usar. Ou seja, usamos, mas não com intencionalidade. Usamos por uma questão prática.

Para os estudiosos é necessário que a Igreja esteja no digital, não só para anunciar a questão pastoral, mas, sobretudo, para transmitir os valores que fez com a sociedade europeia

Estamos a falar de redes sociais e falava dos receios que existem. Sabemos que os algoritmos alimentados por essa Inteligência Artificial recompensam muitas emoções rápidas e penalizam a reflexão. Isto também tem ajudado a promover espaços de incitamento ao ódio, a polarização, à promoção da indignação. Há alguma forma de travar esta lógica?

É com formação. Eu não consigo travar essa lógica sem ser com formação. Não só na Igreja, mas fora da Igreja.

O que eu noto, por exemplo, a partir do interesse no meu trabalho, mesmo antes dele ser defendido e de eu iniciar o foco na investigação, é que as pessoas que estudam isto e que se preocupam com isto fora da Igreja – mesmo quem é indiferente à vivência cristã, pessoas que têm um cristianismo social ou não têm o sentido cristão da vida e ético que nós vivemos, que a Igreja difundiu na Europa – pedem ajuda para que a Igreja transponha os seus valores para este ambiente, precisamente para combater essa questão. Ou seja, para os estudiosos é necessário que a Igreja esteja no digital, não só para anunciar a questão pastoral, as suas festas, pôr as coisinhas muito religiosas nos grupos de Facebook, mas que a Igreja, sobretudo, transmita os valores que fez com a sociedade europeia. E isso é algo em que eles pedem ajuda.

Por exemplo, a mim, como sacerdote, pede: “ajudem-nos, por favor, a humanizar o digital. Ajudem-nos, por favor, a colocar ética no digital”. Porque a verdade é essa, os valores a que agora nós chamamos humanistas, éticos, são inspirados no Cristianismo, no Evangelho. E pedem-nos ajuda. A mensagem do Papa fala precisamente nisso.

O problema aqui é que a Igreja não conhece estas realidades para além da componente técnica, para além da componente de como usar as coisas tecnicamente, ou como fazer um vídeo, ou muitas vezes coloca imagens ou coloca vídeos que não é evangelizar, é propagar atividades da Igreja, é explicar coisas da liturgia, não há essa questão do interesse.