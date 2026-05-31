Só há 600 cristãos em Gaza, mas são suporte para todos. "Distribuímos milhares de toneladas de ajuda"

Davide Meli, italiano, nascido em Roma em 1984, é arquiteto de formação, mas foi na Terra Santa que encontrou a sua vocação. Ordenado sacerdote em Nazaré, em 2014, desde agosto de 2021 que assume o exigente cargo de chanceler do Patriarcado Latino de Jerusalém, sendo o "braço direito" do patriarca, o cardeal Pierbattista Pizzaballa.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, o padre Davide Meli diz que apesar da guerra ter feito diminuir o número de cristãos na Faixa de Gaza, de mil para 600, continuam a ser o garante da ajuda humanitária a todos os que ali vivem, professem ou não a mesma fé. Destaca o trabalho que asseguram na Igreja da Sagrada Família, a única paróquia católica no território, com a distribuição de "milhares e milhares de toneladas de ajuda humanitária ao longo dos últimos dois ano".

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O sacerdote lembra que as peregrinações à Terra Santa – agora menos, por causa da guerra – são uma importante forma de ajudar, e que o ideal é que se consigam ir fazendo, mesmo que com grupos mais pequenos.

Cauteloso na reação aos ataques que se têm intensificado contra os cristãos em Gaza, diz que o facto da polícia israelita ter impedido o cardeal Pizzaballa de celebrar a missa de domingo de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro, isso só reforçou a importância do que aquele lugar representa. "Tem uma importância mundial, global, não apenas para os cristãos, mas para toda a comunidade internacional".

Davide Meli apela à generosidade de todos para o Patriarcado Latino de Jerusalém conseguir manter a ajuda humanitária que assegura, em várias áreas, uma delas a educação, com escolas por onde passam todos os anos "20 mil jovens, a maioria não são cristãos".

Educar as novas gerações para o diálogo e para a paz tem de ser uma prioridade, por isso estão a dar atenção à formação dos formadores, que acredita dará frutos, mesmo que não sejam imediatos.

Para começarmos, pedimos um retrato do atual momento: como é que descreve o panorama do cuidado pastoral e a situação diária das comunidades cristãs na Terra Santa, neste contexto de guerra?

O Patriarcado Latino de Jerusalém é uma diocese que é muito vasta, geograficamente vai da ilha de Chipre até ao reino da Jordânia, incluindo Palestina e Israel, zonas muito distintas, diferentes, com idiomas, religiões e tecido social específico. Então, é muito difícil generalizar. Podemos dizer que, de forma geral, há necessidade de ficar perto. É por isso que o patriarca, o cardeal Pierre Batista Pizzabala, continua a fazer as visitas pastorais, nas quais fica três dias dentro da mesma paróquia, dormindo lá, visitando os doentes, vendo todas as realidades que têm a ver com a paróquia. Há a necessidade de ficar perto das ovelhas.

A diminuição do número de peregrinos está a ter impacto na vida concreta das comunidades cristãs?

Tem um impacto muito grande, negativo. A ausência dos peregrinos é uma ausência de uma presença que é natural na Terra Santa. Não é uma coisa de fora, é uma coisa natural a presença cristã na Terra Santa. Os peregrinos são uma grande graça para a comunidade cristã, e não só, também para todos os que não são cristãos e que veem o testemunho concreto de um mundo que muitas vezes parece ser muito longe, distante da realidade do Médio Oriente, mas que na realidade está ligado.

É o momento, e o patriarca já falou muitas vezes disso, para mostrar proximidade, na oração e, na medida do possível, também – como já acontece – com pequenas peregrinações. Podem não ser grandes em número, ser mais pequenas, até ao momento em que se possam fazer (de novo) peregrinações maiores, e perto da realidade. Então, a visita às paróquias, aos grupos de jovens, às realidades dos escuteiros, é uma das formas concretas de animar a comunidade local, que aprecia muito.

As nossas escolas educam em cada ano mais ou menos 20 mil jovens, a maioria deles não são cristãos



