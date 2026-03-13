Rangel descarta revisão das Lajes: "Política externa é competência do Governo"

Na leitura do ministro, as eventuais diferenças entre Governo e Presidente não têm de ser lidas com “dramatismo” nem “animar páginas de jornais como se animam revistas de coração”. “Tem de ser visto com normalidade e com a forma como se criou um consenso constitucional em Portugal sobre o modo como se lida com estas questões”, vinca.

EUA estão de "boa-fé" e além das exigências, diz Rangel

Contra quem acusa o Governo de ser "naif" ou de "atirar areia para os olhos", o ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que Portugal confiava nas negociações em curso e que não se podia preparar para um ataque dos Estados Unidos ao Irão.

Perante as críticas da oposição, Paulo Rangel sublinha que o Governo tem de “seguir uma doutrina” e que, nas vésperas do ataque, as negociações em curso impediam o Governo de mudar de postura e antecipar que os Estados Unidos viriam a utilizar a Base das Lajes em contexto de conflito.

“Houve uma ronda de negociações, 26 de fevereiro, mediadas por Omã, em Genebra. A notícia que veio após isso é que estariam a correr bem e até foram marcadas para Viena para a segunda-feira seguinte, que era dia 2 de março. Eu queria só dizer que há uma doutrina, uma linha condutora, que segue a jurisprudência, a prática, a praxe de todos os governos anteriores, e é isso que nós estamos a fazer”, aponta.

Sobre as aeronaves que passaram pelas Lajes, Rangel não esclarece se alguma delas trazia armamento por serem questões “confidenciais” e sob responsabilidade do Ministério da Defesa, mas insiste que a utilização pelos Estados Unidos cumpriu todas as exigências e prazos do acordo – e até mais além.