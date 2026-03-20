Vitorino avisa UE para vagas de refugiados do Médio Oriente. "Eles não vão para a lua. Preparem-se"

António Vitorino avisa a União Europeia (UE) – incluindo Portugal – que pode estar para breve uma nova vaga de refugiados, provocada pela guerra no Médio Oriente, e que os 27 não estão prevenidos para lidar com uma crise desse tipo. “Para a lua é que eles não vão. Se [a UE] não está preparada, tem bom remédio. Prepare-se”, alerta no programa da Renascença, Escala Global.

O antigo diretor da Organização Internacional de Migrações (OIM) relembra que há cerca de três milhões de deslocados no Irão e outro milhão no Líbano, que podem começar a pressionar os fluxos migratórios para a Europa. E, se isso acontecer, Vitorino prevê que a capacidade de resposta dos 27 fique abaixo das necessidades – e com pouco apoio por parte da Organização das Nações Unidas (ONU).

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“A começar pelos Estados Unidos e pela Agência de Ajuda ao Desenvolvimento, mas também dos países europeus, todos cortaram nos orçamentos de ajuda humanitária. Neste momento, o que se prevê é que o orçamento total de ajuda humanitária das Nações Unidas não esteja financiado nem a 20%. Não tem grande margem de manobra para, de repente, fazer face a uma crise humanitária”, antevê.

Ainda antes do conflito no Médio Oriente, vários países da UE – como Alemanha, Países Baixos, Áustria, Dinamarca e Grécia – criaram um grupo de trabalho para acelerar a construção de instalações fora da Europa para receber imigrantes ilegais. Na leitura de António Vitorino, este mecanismo não compensa o esforço – traz poucos resultados palpáveis e obriga a Europa, segundo o antigo ministro, a uma “enorme complexidade logística” e a afastar-se dos valores europeus.