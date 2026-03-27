Embaixador Torres Pereira: forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

“É, essencialmente, um ato de política declaratória e, portanto, teria algum ceticismo em atribuir uma grande importância militar substantiva a esta declaração. Estou convencido que, verdadeiramente, nós resolvemos o problema da circulação no estreito de Ormuz quando tivermos uma solução política diplomática negociada”, acredita.

Já o analista Poêjo Torres critica as “intenções”, principalmente de Estados europeus como Reino Unido e França, em emitir esta posição conjunta, especialmente depois de um aliado – os Estados Unidos – terem pressionado para ajuda apenas poucos dias antes.

“Chega tarde, faz mal em não ter uma posição mais forte logo de início”, lamenta. “E com uma presença militar. Porque há várias operações e várias partes da operação que a Europa poderia fazer, nomeadamente de monitorização, se tivesse com embarcações no local. Não tinha necessariamente de entrar no Comando e Controlo dos Estados Unidos”.

Portugal "não deve" endurecer postura com Israel

O ataque de colonos israelitas a uma cidadã portuguesa na Cisjordânia motivou críticas por parte dos partidos à esquerda e até um conjunto de perguntas do Bloco de Esquerda ao ministro dos Negócios Estrangeiros, mas na perspetiva de Torres Pereira (que já liderou a missão diplomática portuguesa em Ramallah) a situação não exige uma chamada de atenção pública a Israel.

“Não vamos estar, de cada vez que há um incidente, a intervir de uma forma mais audível. Por um lado, porque os efeitos verdadeiramente dessa posição são muito reduzidos e, por outro, porque isso tem também significado no nosso relacionamento com os nossos parceiros e países amigos e Israel está entre eles.”