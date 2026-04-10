UE participa em negociações "discretas" sobre Ormuz e tem "grande oportunidade", diz ex-embaixador europeu

“E, se puder, que o faça em cooperação com países que ainda têm mais interesse nessa estabilização como os países asiáticos, como a China. Acho que isto é uma grande oportunidade para a China ser um ator mundial responsável, defender os seus próprios interesses, do ponto de vista do abastecimento de petróleo e uma grande oportunidade de saber estar à mesa principal”, defende.

Já quanto às Nações Unidas, o caso é bem diferente. Para o antigo embaixador (que chefiou a missão diplomática europeia junto da ONU), nem o secretário-geral António Guterres nem outro organismo da instituição podem assumir compromissos para ajudar a construir uma solução de longo prazo no Médio Oriente.

Seja para mediar um acordo vinculativo (como pedido pelo Irão) ou para chefiar uma missão de paz na zona, a ONU está “bloqueada”, desde logo por não conseguir ultrapassar o entrave do Conselho de Segurança, onde Rússia, EUA, China, França e Reino Unido têm poder de veto.

“O Conselho de Segurança está paralisado e está paralisado sobretudo porque alguns dos seus membros permanentes, os chamados PC5, são ativos violadores da Carta das Nações Unidas”, lamenta Vale de Almeida. “Nada se pode esperar do Conselho de Segurança que seja efetivamente relevante na gestão deste conflito”.

Negociações no Paquistão canceladas? "Não excluo nenhum cenário"

Donald Trump acusa o Irão de quebrar o cessar-fogo nas alíneas sobre Ormuz, ao mesmo tempo pede a Israel para atenuar os ataques contra o Líbano, enquanto Benjamin Netanyahu anuncia negociações com o governo libanês (e não o Hezbollah). Estes avanços e recuos vão continuar a surgir e são a prova, segundo Vale de Almeida, do cenário de grande “imprevisibilidade” das próximas semanas – e, por isso, nenhuma opção pode ser “excluída”, incluindo o cancelamento da primeira ronda de negociações no Paquistão.