Embaixador Vale de Almeida. Eleições na Hungria podem provocar "intranquilidade" nas ruas

As eleições legislativas deste domingo na Hungria podem trazer instabilidade e tensão social nas ruas. O embaixador Vale de Almeida – que foi diplomata da União Europeia nos Estados Unidos e nas Nações Unidas – espera que o atual primeiro-ministro, Viktor Orban, acabe derrotado pla oposição, mas avisa que uma transição húngara dificilmente será pacífica.

“Quando alguém está no poder há muito tempo, e à volta desse poder se criou uma série de cumplicidades e de compadrios, é muito difícil mudar ‘overnight’, de um dia para o outro, e esperar que a situação se resolva tranquilamente”, alerta, no programa Escala Global da Renascença.

As últimas sondagens apontam para uma derrota do Fidesz de Viktor Órban em prol da vitória do Tisza, liderado por Péter Magyar, pupilo do atual líder do governo e que acabou a romper com o partido do governo. A consumar-se a vitória, Vale de Almeida acredita que também a UE vai estar interessada na estabilização da Hungria.

“Se houver uma vitória da oposição, vai haver alguma intranquilidade na Hungria, mas, por outro lado, estou convencido que todos os outros governos europeus vão apoiar o mais possível, se ele ganhar as eleições”.