Agência Espacial Portuguesa. Portugal tem primeiro voo espacial dentro de dois meses

Dentro de dois meses, deverá ser lançado o primeiro voo espacial a partir de Portugal, da ilha de Santa Maria nos Açores. A previsão é deixada no programa Escala Global, da Renascença, pelo presidente da Agência Espacial Portuguesa (AEP), Ricardo Conde. Neste primeiro voo, previsto até junho deste ano e chamado de suborbital, a nave ultrapassa a altitude de 100 quilómetros e atinge o espaço, mas não atinge velocidade suficiente para completar uma órbita e, por isso, regressa à Terra após cerca de 15 minutos de viagem. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Espero que, pelo menos, o primeiro voo suborbital se faça ainda no primeiro semestre”, afirma Ricardo Conde. “Há ainda a perspetiva de fazer-se um voo orbital no início do próximo ano ou no fim deste ano e, quando isso acontecer, definitivamente, Portugal marca posição na Europa”, acrescenta. Este responsável pela AEP — que pertence à Agência Espacial Europeia, participação na qual o governo pretende investir mais de 200 milhões de euros até 2030 —acredita que os passos dados por Portugal o tornam já numa “nação espacial”, até porque aposta cada vez mais numa “agenda industrial com parceiros no Norte e em Coimbra para a integração de Satélites”.

Já quanto às ambições da agência europeia, Ricardo Conde considera que a Europa tem todas as condições científicas para lançar uma missão semelhante à Artemis II. O que falta, diz, é vontade política. “Falta-nos um programa de exploração espacial, ou seja, ter a sua própria capacidade de colocar astronautas em órbita. Falta essa discussão e essa unanimidade. E essa vontade geral que vai culminar naquilo que é um compromisso de investimento. E, só para termos uma noção, isto implica duplicar os esforços de financiamento que temos agora”, esclarece. Na leitura de Manuel Poêjo Torres, comentador da Renascença, é igualmente crucial que a Europa encontre o seu lugar estratégico, até porque o espaço pode ser um veículo para a União Europeia reganhar relevância mundial. “Cumpre à Agência Espacial Europeia não ser apenas o veículo de acesso ao espaço, mas cumpre também aqui ser a forma de capacitar a União Europeia como um todo, ou o espaço europeu como um todo, com as condições de duplo uso, que são civis, mas também militares”, considera.

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