Ricardo Conde: Marte é "romanticismo" e Lua é mais fácil com "robôs"

Que a Artemis II foi um “sucesso em toda a linha”, o presidente da Agência Espacial Portuguesa não duvida. Mas, quanto à possibilidade de colocar humanos em solo lunar na próxima missão espacial, Ricardo Conde já não é tão otimista. “A tripulação tem de ser revezada com muita frequência, porque é um ambiente que exige uma alteração profunda, uma evolução biológica diferente daquilo que nós somos”, avisa. “A presença permanente na Lua, essencialmente, vai ser robótica. E numa fase inicial, robótica, porque é necessário a construção. Ninguém vai lá andar a abrir buracos, a pôr tijolos e a construir”, considera, no programa Escala Global, da Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas não é só a segurança da tripulação. Segundo as contas da NASA, e depois de um treino na Terra já no próximo ano com a Artemis III, os astronautas estariam capazes de pisar a lua em 2027, com a Artemis IV. Conde vê este calendário como “demasiado comprimido” também por causa da exigência dos testes técnicos. “A pergunta é: ‘Será que em 2027 teremos os módulos lunares da SpaceX ou da Blue Origin desenvolvidos para fazer os testes na missão Artemis III e para depois os termos na Artemis IV?”, questiona.

“Os prazos são colocados para colocar pressão. Quando o Presidente dos Estados Unidos diz que quer alguém na Lua em 2028, a mensagem é para quem está a fazer os programas e é que tem de ir logo trabalhar. É também uma mensagem da hegemonia tecnológica americana”. Nas futuras missões da NASA, a Europa deve ficar novamente responsável pelas cápsulas que transportam os astronautas. Ricardo Conde considera que Portugal pode ajudar a garantir “subsistemas essenciais” para as condições de habitabilidade nas naves espaciais. Ainda sobre a Artemis II, que regressou à Terra há praticamente uma semana, o presidente da Agência Espacial Portuguesa rebate as críticas sobre a máquina fotográfica utilizada para fotografar a lua, uma Nikon D5, lançada em 2016. Em “equipa que ganha, não se mexe”, considera o líder da AEP, que aponta antes os avanços e a informação nova que a missão trouxe. “Isso não invalida que não haja, e há, umas tecnologias modernas, complementares, com capacidades, enfim, muito maiores e melhoradas. Nós devemos ter ‘pentabytes’ de dados, de informação, de mapeamento, mas se não for ao nível centimétrico, décimas de centímetro serão com certeza”.

Daqui à Lua e da Lua até aqui: astronautas da missão Artemis II regressam à Terra