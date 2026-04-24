"Disparate infantil". Vice do PPE critica comissário europeu que pediu para usar menos carro e poupar combustível

Lídia Pereira não vai tão longe nas palavras, mas defende que Portugal não precisa de aprofundar a redução na ISP.

“Em 2022, a crise inflacionista decorreu também de outros fatores económicos e que tinham que ver com a pandemia e com o facto das pessoas estarem em casa praticamente dois anos e que levou a poupanças, a uma circulação monetária muito significativa na economia e que, à boleia depois da crise com a guerra da Rússia na Ucrânia, alimentou ainda mais a crise inflacionista. Mas não estamos nessa situação e, por isso, o Governo português tem agido adequadamente”.

O comentador residente Manuel Poêjo Torres também elogia os esforços da União Europeia, mas lamenta que a estratégia continue a ignorar a energia nuclear. No programa Escala Global, este analista fala num debate “que não é para hoje, mas para amanhã”, mas que é cada vez mais urgente.

“Existe um benefício estratégico a médio e longo prazo na construção de reatores modulares nucleares. E reconheço que Portugal teria muito a ganhar se tivesse a capacidade conjuntural socioeconómica da criação e construção de centrais nucleares. Não é apenas uma forma para baixar custos, mas garantir que existe uma capacidade de sustentação das necessidades de cada Estado”, aponta.

UE não deve "fechar a porta" a Israel

A escada foi lançada pelo Presidente do governo espanhol, Pedro Sanchéz, que no último fim-de-semana anunciou que ia sugerir restantes 26 Estados-membros da União Europeia suspender o acordo comercial com Israel. O tema foi levado a uma reunião entre os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, mas acabou travado por países como Itália, Alemanha, Hungria ou República Checa.