"Vai ser um lame duck". Atentado não evita derrota de Trump, diz congressista português

“Em 2021, foi revisto em baixo de 25% para 12% do tempo dos serviços secretos para treino interno das equipas [de segurança do presidente e do vice-presidente]. É inaceitável e tem a ver com a noção do perigo e da competência que, neste caso, foi inflacionada. Pensam que têm capacidade para tudo controlar e mitigar e foram surpreendidos numa posição absolutamente crítica”.

Para o congressista de origem portuguesa, nem faz sentido falar em narrativas de “encenação” nem especular pelos motivos de Cole Allen, mas de uma coisa está certo: o episódio mostra que a polarização aumentou nos Estados Unidos da América (EUA) e vai continuar a aumentar.

“Claro que esta divisão, esta maneira de fazer política por parte do Donald Trump traz reações por parte de certos indivíduos, como foi este caso”, afirmou. “Mas não há desculpa para isso, acho que tem de haver um discurso político no país, não temos de concordar com todos, mas não há espaço para violência nesse discurso político”.

Alemanha tem de "refazer" análise sobre "humilhação"

Não se trata de uma “correção”, mas o chanceler alemão devia vir a público e “refazer a análise” sobre os Estados Unidos. O democrata Tony Cabral defende a que Friederich Merz não foi inteligente ao dizer que o Irão está a humilhar Washington.

“É importante que a própria Alemanha, ou seja, ou um dos aliados, também tenha certo cuidado como fala e publicamente, pelo menos, não é? Porque não é bom pôr os Estados Unidos, neste caso, numa situação de humilhados. Acho que seria importante, talvez, uma nova análise da situação”, considera, avisando que, apesar de não ser um tema premente na opinião pública, as críticas também não caíram bem entre os democratas.