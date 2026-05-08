Patriarca critica Trump por "tentar retirar cidadania" à Igreja, mas diálogo é "indispensável"

Donald Trump está a tentar “retirar cidadania” ao papel do Papa e a Igreja deve responder-lhe com uma mensagem de “diálogo” e de “união”. O patriarca de Lisboa não poupa nas críticas ao tom utilizado pelo Presidente dos Estados Unidos para se referir a Leão XIV, mas apela aos católicos para não “multiplicarem divisões”.

“Antes de irmos para a frontalidade, pelo amor de Deus, sigamos o exemplo do Papa Leão, e vamos dialogar. Vamos fazer emergir, não coisas que nos separam, que nos dividem, mas, pelo amor de Deus, vamos dar força naquilo que nos une. O mundo precisa de união: já está tão dividido, que se nós continuarmos a multiplicar divisões, contrastes…”, considera D. Rui Valério no programa Escala Global da Renascença, numa entrevista ainda antes do encontro entre o Papa e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

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D. Rui Valério avisa, no entanto, que a abertura de portas ao diálogo não “inibe” uma palavra “profética de condenação” das críticas de Donald Trump, que já chegou a afirmar que Leão XIV é "terrível", coloca “muitos católicos em perigo” e “ajuda o Irão".

Na leitura do patriarca de Lisboa, estas palavras representam uma “instrumentalização” da figura de Cristo e uma “descaracterização” da fundação dos Estados Unidos, alicerçada em valores como a liberdade religiosa. Nos inúmeros apelos à paz e à contenção no Médio Oriente, o Papa não tem feito mais do que exercer esse direito – e mostrar uma postura “evangelizadora” ao mundo.