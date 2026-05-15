O reality-show de Trump está a cansar? “Trump foi criado para vencer, não para se perceber”

Num dia a dizer que o fim da guerra no Médio Oriente está próximo, noutro a garantir que vai “destruir o Irão”. Donald Trump habituou o mundo a declarações contraditórias desde o início da guerra no Médio Oriente, mas a narrativa pode estar a cansar. E não só nos Estados Unidos, onde a popularidade baixou drasticamente nas últimas semanas.

“A Giorgia Meloni [primeira-ministra de Itália] é um bom exemplo. Era unha com carne, afastou-se completamente de Trump para tentar não ter um resultado tão mau”, afirma o especialista em comunicação, Luís Paixão Martins, no programa da Renascença “Escala Global”. “Não sei se é o fim, mas é uma inversão. No populismo de direita, há ali um crescimento e há uma fase de esvaziamento, e parece que estamos a assistir uma fase de esvaziamento”.

Na leitura deste antigo consultor, os números das sondagens e certas derrotas eleitorais (como a de Viktor Órban na Hungria) mostram que Donald Trump começa a ter problemas em algo crucial do seu projeto político: a atração das audiências, seja de que forma for.

“Até podemos fazer um balanço negativo da comunicação dele, para ele é irrelevante. Qual é a diferença entre um meio de comunicação social e um agente de comunicação? O meio de comunicação vive da audiência, não está preocupado com o controlo da narrativa. Um agente de comunicação está preocupado com o controle da narrativa: pode ter menos audiência, mas é importante que a perceção da audiência corresponda ao seu objetivo”.