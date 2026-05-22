Martins da Cruz: Israel deve ser "condenado", mas ativistas da flotilha também não merecem "simpatia" da UE

“Não devemos ter nenhum gesto de simpatia para com os integrantes destas flotilhas falsas”. Embora condene a ação do ministro da Segurança Nacional israelita, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, posiciona-se frontalmente contra a missão humanitária que ia rumo a Gaza e foi intercetada por forças israelitas.

“Sabem perfeitamente que vão ser presos. Sabem perfeitamente que vão ser detidos. E querem fazer-se de vítimas”, afirma o também embaixador no programa Escala Global da Renascença – e onde, no entanto, também aponta o dedo a Telavive por “exagerar” na reação.

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“O que é de condenar foi a atitude do ministro da Segurança de Israel. É o parceiro de coligação de extrema-direita e fez um vídeo infeliz que nunca devia ter feito”, considera, assinalando que também o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou a abordagem do ministro ao grupo de ativistas, que inclui dois médicos portugueses que regressam esta sexta-feira a território nacional.

Já sobre as críticas veementes feitas pelos Estados europeus, Martins da Cruz mostra-se alinhado e diz compreender os protestos formais avançados pelo ministro português, Paulo Rangel. Ainda assim, considera que a Europa devia ser tão ou mais vocal com Teerão como foi com Telavive neste caso.