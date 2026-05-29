Atrasos nos aeroportos. Comissão Europeia contradiz governo e descarta responsabilidades

Contudo, e enquanto a adaptação continuar a gerar filas, os Estados-membros têm a oportunidade de o suspender durante o verão, mas apenas de uma forma “temporária” e “excecional” – e não de forma prolongada ao longo da época de férias, como chegou a ser admitido pelo ministro português das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

“Há esta possibilidade de cada Estado Membro poder fazer uma suspensão temporária que pode ser renovada, se entender que é estritamente necessário para, de uma forma imediata, reduzir os constrangimentos que a entrada do novo sistema acarreta. Agora, queremos que seja temporário e que não invalide o trabalho necessário para uma transposição suave”.

Desconto no ISP é para acabar quando Ormuz reabrir

A próxima semana deve trazer um alívio no preço dos combustíveis, apesar dos avanços e recuos no estreito de Ormuz. Ver os preços a baixar só dá mais força aos pedidos da Comissão Europeia – no programa Escala Global, Sofia Moreira de Sousa insiste que o desconto no ISP deve cair assim que os petroleiros voltarem a circular livremente em Ormuz.

“Medidas pontuais para mitigar os efeitos imediatos são necessárias, mas o mais importante, diria eu, que é continuar a trabalhar a longo prazo para alcançarmos este objetivo que é a independência energética da União Europeia”, afirma, identificado a estratégia. “É importante trabalharmos nas medidas estruturais ‘tout court’”.