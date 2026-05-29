Negociações UE-Rússia só depois de cessar fogo na Ucrânia, diz representante da Comissão Europeia

A hipótese já foi levantada pela Rússia, mas para a União Europeia a retoma do diálogo com o Kremlin ainda não passa de uma miragem. “Enquanto a Rússia continuar a atacar, é muito difícil pensarmos num diálogo”, afirma a representante da Comissão Europeia em Portugal no programa Escala Global da Renascença.

Sofia Moreira de Sousa relembra que, no ano passado, a Ucrânia assinou um “cessar-fogo incondicional” que não tem sido cumprido perante “ataques russos que se têm intensificado”. Por essa razão, haver negociações entre Bruxelas e Moscovo só fará sentido quando surgirem sinais russos de que há desejo pela paz – e em todos os domínios.

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“Temos visto uma série de incidentes e de ataques híbridos a acontecer em várias capitais europeias, desde já nos ‘drones’ que sobrevoam aeroportos, campos militares, etc. Os ataques hoje não são só com mísseis. Precisamos nos defender – e sabendo que a Ucrânia é a primeira linha de defesa do próprio espaço europeu, porque a Rússia não vai parar na Ucrânia. Já o disse”.

Na leitura de Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, os ataques das últimas semanas sobre Kiev (e que a Rússia já avisou que vão ser “sistemáticos”) acabam a dar força à Ucrânia e a garantir, passo a passo, que será cada vez mais difícil capitular sobre o Kremlin.