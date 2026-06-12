Escala Global

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

12 jun, 2026 - 13:29 • Alexandre Abrantes Neves , Beatriz Martel Garcia (sonorização) , Gonçalo Costa (vídeo)

O major-general e antigo subdiretor da política de defesa nacional considera que o melhor é deixar o acordo "vago e flexível" para o adaptar a cada circunstância e, assim, "defender o interesse nacional". Já sobre o Médio Oriente, considera que a retaliação do Irão sobre o Golfo Pérsico foi "desproporcional".

A+ / A-
Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”
Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

“Era só o que faltava.” O major-general Arnaut Moreira considera um “erro” que o governo tenha admitido rever o acordo da Base das Lajes, ainda com o conflito no Médio Oriente em vigor.

Apesar de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter empurrado a revisão para um momento de paz e de menor turbulência internacional, Arnaut Moreira – que passou pela Direção de Defesa Nacional – defende que o executivo da AD não devia sequer ter dado espaço a esta discussão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Agora, não”, começa por afirmar no programa Escala Global da Renascença. “Estamos a abrir uma porta que é desnecessária. Também era só o que faltava [rever o acordo]. Nisto eu estou convictamente contrário à discussão política que está a acontecer no país.

Na leitura deste militar, Portugal não ganhará nada a especificar ainda mais as normas do acordo com os Estados Unidos – nomeadamente, a apertar as regras para a passagem de material militar e tecnológico (como drones) que não existiam nos anos 1990, quando foi assinado o memorando.

Trump anuncia "excelente acordo para pôr fim à guerra". Irão ainda não confirma

Médio Oriente

Trump anuncia "excelente acordo para pôr fim à guerra". Irão ainda não confirma

Presidente norte-americano afirma que entendimento(...)

“É o acordo vago que nos dá flexibilidade estratégica para, em cada altura, decidir o que é o interesse nacional nessa altura e nessa circunstância. Temos um conjunto de porta-aviões que, do ponto de vista estratégico, permitem operações de carácter aeronaval importante no Atlântico. A última coisa que devemos fazer é limitar a atuação por uma lei feita fora de contexto”, aponta, relembrando que o documento já passou por governos de “todas as cores políticas”.

Esta é uma leitura partilhada por Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, que afasta também qualquer revisão por “pressão mediática” – no contexto atual, diz este especialista, o importante é não reduzir a importância da Terceira para a NATO e para os Açores.

“Hoje há uma necessidade de os Açores servirem como plataforma de segurança, de defesa e de dissuasão, não apenas ao território português, mas acima de tudo à Aliança Atlântica e a defesa do Atlântico Norte. Que está, garantidamente, dependente daquilo que são as observações estratégicas dos Açores”.

Irão foi "desproporcional"

O acordo parece estar cada vez mais próximo e até pode ser assinado já este fim-de-semana em Genebra. Ainda assim, e na perspetiva de Arnaut Moreira, o impasse e a subida de tensões nos últimos dias teriam sido evitáveis, já que a retaliação do Irão junto dos países do Golfo Pérsico não foi “proporcional”.

“A leitura [dos EUA] é que [o helicóptero Apache] foi abatido de propósito. Isto é uma violação flagrante de cessar-fogo, tem de ser respondida. Mas foi respondida quer no tempo exato – logo a seguir –, quer na localização exata, sob o estreito de Ormuz, quer também do ponto de vista da tecnologia e emprego. Pareceu-me proporcional: era possível o Irão ter acomodado esta resposta dos Estados Unidos”.

Já Manuel Poêjo Torres prefere apontar o erro “grave” dos EUA que vê no abate deste helicóptero norte-americano e que pode fazer aumentar o “desconforto” entre o Comando Central (CENTCOM) e Donald Trump.

“Como é que os chefes militares explicam que sabendo nós que o Irão telegrafa exatamente que tipo de ataques é que faz, a que bases, como é que se explica a perda material de aviões e abastecidas? Há aqui um problema grave no Pentágono e, provavelmente, na comunicação entre o Pentágono e a Casa Branca”.

Ainda sobre o acordo, Donald Trump diz que o texto tem todas as condições para receber luz verde por parte do líder supremo do Irão – e que inclui a reabertura total e imediata do Estreito de Ormuz. Ainda assim, e mesmo que o entendimento caia por terra, Arnaut Moreira duvida que Ormuz continue condicionado por muito mais tempo.

“É a China”, sentencia. “A China importa uma parte substancial das suas reservas, do seu petróleo, do Golfo Pérsico. O que significa que as reservas da China, sendo muito grandes comparadas com as dos outros países, também não são eternas. Portanto, a janela de tempo do Irão joga um bocadinho entre estas questões”.

Seguro considera que “não é este o momento” para abordar revisão do acordo da base das Lajes

10 DE JUNHO

Seguro considera que “não é este o momento” para abordar revisão do acordo da base das Lajes

O Presidente da República já está na ilha Terceira(...)

Rússia num beco sem saída

Aumentaram nas últimas semanas e vão continuar durante algum tempo porque a Rússia “não tem outra solução”. Arnaut Moreira prevê que os ataques em larga escala entre o Kremlin e a Ucrânia ainda durem algumas semanas, à medida que a Rússia via ficando mais fraca.

“A Rússia tem um grande problema. [Não pode] confessar que a sua estratégia estava errada: para o Kremlin é uma debilidade muito grande, em relação a uma narrativa que já tem quatro anos de que as operações estavam a correr bem e vão continuar a correr bem”, considera. “A Federação Russa continua a apostar numa solução militar porque não conseguiu encontrar ainda uma outra solução diferente para isto”.

Quanto à Ucrânia, este especialista – que também passou pela NATO – tem bons prognósticos para uma eventual vitória, até porque Kiev começa a ter avanços importantes na defesa de territórios na zona leste.

“A Ucrânia tem uma estratégia territorial muito interessante que é a prioridade não é a recuperação do Donbass, a prioridade é a recuperação das regiões de Kherson e de Zaporíjia. Porquê? Para isolar a Crimeia”, remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)