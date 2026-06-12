Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

“É o acordo vago que nos dá flexibilidade estratégica para, em cada altura, decidir o que é o interesse nacional nessa altura e nessa circunstância. Temos um conjunto de porta-aviões que, do ponto de vista estratégico, permitem operações de carácter aeronaval importante no Atlântico. A última coisa que devemos fazer é limitar a atuação por uma lei feita fora de contexto”, aponta, relembrando que o documento já passou por governos de “todas as cores políticas”.

Esta é uma leitura partilhada por Manuel Poêjo Torres, comentador residente do Escala Global, que afasta também qualquer revisão por “pressão mediática” – no contexto atual, diz este especialista, o importante é não reduzir a importância da Terceira para a NATO e para os Açores.

“Hoje há uma necessidade de os Açores servirem como plataforma de segurança, de defesa e de dissuasão, não apenas ao território português, mas acima de tudo à Aliança Atlântica e a defesa do Atlântico Norte. Que está, garantidamente, dependente daquilo que são as observações estratégicas dos Açores”.

Irão foi "desproporcional"

O acordo parece estar cada vez mais próximo e até pode ser assinado já este fim-de-semana em Genebra. Ainda assim, e na perspetiva de Arnaut Moreira, o impasse e a subida de tensões nos últimos dias teriam sido evitáveis, já que a retaliação do Irão junto dos países do Golfo Pérsico não foi “proporcional”.

“A leitura [dos EUA] é que [o helicóptero Apache] foi abatido de propósito. Isto é uma violação flagrante de cessar-fogo, tem de ser respondida. Mas foi respondida quer no tempo exato – logo a seguir –, quer na localização exata, sob o estreito de Ormuz, quer também do ponto de vista da tecnologia e emprego. Pareceu-me proporcional: era possível o Irão ter acomodado esta resposta dos Estados Unidos”.