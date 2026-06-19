"Pode perfeitamente ser português". Margarida Marques quer Portugal a negociar paz na Ucrânia, mas exclui Durão Barroso

“Se se mantêm latentes as diferenças e os contrastes estratégicos entre os dois beligerantes, mais tarde ou mais cedo, teremos uma Rússia rearmada, fortificada, com uma mentalidade preparada para a guerra, porque morreram milhares de famílias em luto na Rússia e na Ucrânia. Estará mais capacitada do ponto de vista da sua cultura política para conseguir gerar o novo conflito que provavelmente não será só na Ucrânia”, avisa, pedindo à Europa que aumente o investimento numa lógica de “defesa total”.

UE tem postura “inaceitável” com Israel

Depois de Kaja Kallas comparar Telavive ao racismo do Apartheid da África do Sul, o governo israelita decidiu romper as relações exteriores com os "27". Uma decisão que veio de Israel, mas que Margarida Marques considera que a Europa já devia ter tomado há muito.

“A posição da Europa sobre Israel é inaceitável”, defende. “É inaceitável que a Europa não tenha conseguido chegar a acordo relativamente à posição designadamente de suspender o acordo de associação entre a União Europeia e Israel.”.

Na visão desta antiga eurodeputada, a suspensão devia ser total, mas só deixar cair parte do entendimento já “seria um passo”. E, aqui, a culpa não é de António Costa que tem “feito tudo” para procurar um consenso dentro dos "27" – a responsabilidade é de Ursula von der Leyen.

“A Comissão Europeia tem competência para suspender parcialmente o acordo. É claro, nos tratados da União Europeia, que a UE só pode ter um acordo de associação com países que respeitem os direitos humanos”, aponta, rejeitando que o fim do acordo trouxesse efeitos económicos negativos.